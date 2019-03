la prima sensazione è ovviamente quella che porta a dire "ma è la stessa squadra vista a Crotone?", perchè il Palermo che ha battuto per 2-1 i bravissimi e talentuosi salentini, allenati da un altrettanto talentuoso tecnico come Fabio Liverani, è apparso rigenerato e quasi stravolto nelle motivazioni rispetto alla gara di qualche giorno prima in Calabria. I rosanero di Roberto Stellone hanno innanzitutto aggredito l'avversario con la rete immediata di Trajkovski, così come aveva chiesto il proprio allenatore sia incontrando squadre in lotta per non retrocedere che al contrario in corsa per la promozione come quella siciliana, e poi sofferto insieme come un vero gruppo quando l'avversario tambureggiava nell'area rosanero con Brignoli costretto a sfoderare tutto il suo talento.ex Benevento può essere presa d'esempio in maniera più ampia come immediato riscatto dell'intera squadra. Dopo l'errore misto a sfortuna che aveva portato l'estremo difensore a diventare protagonista negativo nel pari finale contro il Brescia Brignoli, sempre sotto quella stessa curva Nord, ha fatto immediatamente pace col pubblico grazie alla parata salva risultato respingeno sul palo una conclusione a colpo sicuro di La Mantia che, nel finale del primo tempo, avrebbe sicuramente indirizzato la gara verso un epilogo diverso. Il Palermo invece ha alzato le barricate, ha sofferto per quasi mezz'ora senza mettere quasi mai la testa fuori dalla sua area, e ad inizio ripresa ha piazzato il colpo del ko con un altrettanto ritrovato Puscas., è l'altro simbolo di una squadra capace di non arrendersi davanti alle avversità e anzi capace di sapere attendere il proprio momento con pazienza per poi scaraventare in rete con rabbia il gol del raddoppio. Per avere davanti uno come Nestorovski l'altro ex Benevento fino ad ora ha di sicuro sfruttato bene la concorrenza con il macedone mettendo a segno sei reti, una in meno del capitano rosanero, con la rivalità fra i due che può essere il carburante giusto da sfruttare in vista di questo finale di stagione che vale la serie A. Di certo a pesare nella prestazione dei rosa è stata anche la forte motivazione di rosicchiare tre punti al Brescia, sapendo già del risultato negativo delle rondinelle contro il Cittadella, con il secondo posto riagguantato nuovamente almeno fino a lunedì quando proprio il Benevento degli ex Brignoli e Puscas con un successo sul Livorno può accorciare nuovamente la classifica e piazzarsi in mezzo fra lombardi e siciliani.