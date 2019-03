LECCE: 22 Vigorito, 24 Venuti, 25 Lucioni, 16 Meccariello, 27 Calderoni, 13 Haye, 7 Tachtsidis, 34 Majer, 8 Mancosu (cap.), 20 Falco, 19 La Mantia. A disp: 1 Bleve, 32 Milli, 2 Riccardi, 5 Cosenza, 6 Arrigoni, 9 Tumminello, 15 Marino, 18 Saraniti, 21 Felici, 23 Tabanelli, 28 Fiamozzi, 31 Bovo. All: Fabio Liverani.

ARBITRO: Gianluca Aureliano (Bologna).

33' Puscas prova un tiro al volo che però non trova la porta.27' Lecce in pressione nell'area rosanero.23' La Mantia stacca fra i due centrali e per poco non la mette dentro di testa.21' Falco mette in difficoltà Brignoli con un tiro a giro che il portiere rosanero mette in corner.14' Il Lecce si affaccia dalle parti di Brignoli con un tiro di Tachtsidis.13' Murawski si libera alla conclusione sulla pressione rosanero e Vigorito è costretto a mettere in corner.12' Puscas lanciato da Chochev fallisce un'ottima occasione calciando di poco fuori dopo aver fatto fuori un paio di avversari.Batte il Palermo,Lecce in maglia bianca, Palermo in completo rosanero.Squadre fra poco in campo.Trajkovski 3'.: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 18 Chochev, 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski (cap.). A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 3 Rispoli, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 20 Falletti, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 31 Pirrello, 32 Haas. All: Roberto Stellone.NOTE - Ammoniti: Lucioni 31'.