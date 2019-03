PALERMO - Roberto Stellone deve ritrovare il bandolo della matassa, il Palermo deve riprendere a fare punti per riprendersi le posizioni che valgono la promozione in serie B. Il tecnico della formazione rosanero presenta la sfida di domani sera al "Barbera" contro il Lecce, altra squadra che ha ormai messo nel mirino un Palermo forse scarico mentalmente ma pronto a dare battaglia: "A Crotone venivamo da tre buone partite in cui meritavamo qualcosa in più, abbiamo fatto male dopo l'1-0 e mi aspettavo molto di più. Mancano dodici partite, si riduce il margine di errore e non possiamo permetterci passi falsi. Abbiamo perso punti importanti nelle ultime cinque partite, dobbiamo cambiare registro. Non penso che abbiamo sottovalutato il Crotone, ma avremmo dovuto dare il colpo di grazia e non lo abbiamo fatto"."Abbiamo domani la possibilità di riprenderci tre punti per distanziare il Lecce - prosegue Stellone - , che è una squadra che gioca bene. Noi sulla carta siamo più forti, tutti insieme dobbiamo uscire da questa situazione. Se pensiamo ai punti fatti nelle ultime cinque partite, dobbiamo pensare che rischiamo di mantenere a fatica anche la zona playoff. Abbiamo fatto pochi punti, difficile mantenere il livello delle mie prime sei partite. Non eravamo fenomeni e non siamo brocchi ora, dobbiamo mettercela tutta per centrare l'obiettivo, anche perchè sappiamo cosa può accadere ai playoff. Dobbiamo concentrarci su questo mini-torneo di dodici partite contro Brescia, Lecce, Benevento e Verona. Chi avrà più gambe arriverà in fondo, confidiamo anche nel supporto del pubblico e mi dispiace per la gente che ha fatto sacrifici per venire a Crotone. Perciò poche chiacchiere e pensiamo a giocare".Ci sono delle analogie tra l'inizio del girone di ritorno di questa stagione rispetto a quanto si è visto un anno fa con Tedino, quando la squadra si è di fatto giocata la promozione diretta a vantaggio di Empoli e Parma. Stellone non fa paragoni non avendo dati alla mano, perciò insiste sul fatto che il suo Palermo deve giocare e dimostrare la propria superiorità: "Non so parlare dello scorso anno, posso parlare delle ultime cinque partite di quest'anno in cui meritavamo qualcosa di più. C'è stato un calo fisico che ci può stare, visto che siamo andati forte nelle gare precedenti. Ci metto dentro anche qualche infortunio che ci ha indebolito e abbiamo passato questo periodo, visto che abbiamo recuperato quasi tutti e questo mi fa ben sperare. Al di là delle statistiche non posso fare paragoni, dico solo che dobbiamo pensare positivo e che siamo gli stessi giocatori di un mese fa, sono convinto che domani faremo una grande partita".Stellone sottolinea anche la necessità di reagire e soprattutto di non ripetere passi falsi e prestazioni come quella di Crotone, proprio perchè la squadra non ha molto tempo per rimediare, visto che le rivali per la A corrono veloce: "Contro il Brescia ho visto una squadra che ci ha provato, ha palleggiato e non ha subito niente. A Crotone non c'era stato niente da segnalare prima del loro gol, nessuna delle due squadre aveva dominato sull'altra ma da noi ci si aspettava qualcosa di più. Possono capitare partite del genere ma deve essere nostra bravura non farle capitare in questa fase della stagione in cui c'è poco tempo per rimediare". E anche la difesa inizia a ballare: "Possono mancare attenzione, concentrazione, la mentalità può essere diversa, possono esserci infortuni. A Crotone abbiamo perso tutti i duelli, attribuisco la sconfitta alla maggiore voglia del Crotone nel prendere punti".Stellone parla anche della formazione, anche se questa volta non la svela rispetto a quanto è accaduto prima della trasferta di Crotone. Il tecnico svela però che ci sarà un cambio tattico rispetto a martedì scorso, con il ritorno della difesa a quattro, anche se non si rimangia quanto fatto allo "Scida" sul piano dello schema di gioco: "A Crotone non ho fatto turnover ma ho impiegato gente fresca e ho alternato giocatori in base anche della gara contro il Lecce. Domani cambierò 4-5 giocatori rispetto a Crotone, ma non dipende dal risultato, lo avrei fatto comunque. Tornerò con la difesa a quattro, mercoledì ho giocato a specchio col Crotone così come ho fatto a Lecce e a Perugia vincendo. Non possiamo aspettarci che Nestorovski sia brillante fin da subito dopo un lungo stop, anche se secondo me abbiamo giocato male tutti. Trajkovski ha rifiatato a Crotone, mi aspetto una prestazione brillante".Il tecnico del Palermo chiude parlando di Niklas Gunnarson, il cui tesseramento si è sbloccato solo oggi dopo vicissitudini durate oltre un mese. Stellone dimostra di voler contare anche sul difensore norvegese in vista della volata finale, fermo restando il fatto che dovrà vederlo bene in gruppo prima di mandarlo in campo: "Abbiamo visto poco, ci sono stati finora i problemi che sapete. Ora la cosa si è sistemata, Niklas è un giocatore del Palermo e può fare più ruoli. Può giocare da centrale a due o a tre e può fare il terzino, si è allenato poco con la squadra ma penso che potrà fare bene. È un ragazzo integro, si allena in gruppo da un paio di giorni e ha una buona forza fisica, sicuramente lo osserverò e lo terrò in considerazione. Se si allenerà bene ed entrerà nei meccanismi potrà darci una mano".