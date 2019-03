commessi per tornare in carreggiata al più presto. Roberto Stellone domani contro il Lecce sa che non è possibile permettersi un altro scivolone dopo quello di Crotone, pena compromettere ulteriormente la classifica e farsi superare anche dai salentini che al momento si trovano proprio ad un punto di distanza dai rosanero. Ecco perchè il tecnico rosanero nella gara in programma al 'Barbera' ha in serbo delle sostanziali novità specialmente per la difesa che non convinto per nulla in Calabria venendo bucata per ben tre volte. Nonostante quella rosanero resti la miglior retroguardia del campionato cadetto, e la seconda migliore in trasferta, Stellone tornerà dunque allo schieramento a quattro mettendo da parte per ora quello a tre.agiranno dunque Bellusci e Rajkovic come centrali, con Szyminski che si accomoda in panchina, e Rispoli, in vantaggio su Salvi, ed Aleesami sulle fasce. A centrocampo Murawski e Chochev saranno le mezzali ai fianchi di Jajalo con Haas che partirà dalla panchina così come Falletti che dopo la prova opaca col Crotone lascia il proprio posto sulla trequarti a Trajkovski che agirà alle spalle delle punte. Anche in attacco Stellone è orientato ad un cambio con l'inserimento di Puscas dall'inizio al fianco di Nestorovski nel tentativo di scardinare la difesa giallorossa.sarà però il sostegno numeroso da parte dei tifosi rosanero che in questi giorni hanno disertato i botteghini per la vendita dei tagliandi. Le sconfitta contro il Crotone e sopratutto il prolungarsi delle vicende societarie con ancora poche novità sul fronte della cessione da parte del presidente Rino Foschi hanno raffreddato l'ambiente palermitano che attende segnali importanti sia fuori che dentro il campo prima di riacquistare entusiasmo intorno alla squadra.