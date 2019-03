Se Mirri non esercitasse la prelazione? Come già detto da Foschi, abbiamo altri potenziali acquirenti e soggetti che hanno manifestato interesse nei giorni scorsi; le notizie divulgate in merito ai debiti creano inutili allarmismi. Se si tratta di York Capital? C’è un patto di riservatezza”.

. Diversi i gruppi interessati, ma uno sembra in vantaggio sugli altri. Dopo il flop inglese le quote del club di viale del Fante sono passate in mano alla storia dirigente Daniela De Angeli. Intervistata da Il Giornale di Sicilia ha parlato di come è nata l'idea di fare questo passo: "Eravamo in tunnel senza uscita, cosa che aveva paralizzato l’attività gestionale e vanificato il lavoro fatto con fornitori e procuratori. Andando avanti così il Palermo sarebbe fallito e i dipendenti hanno chiesto a me e a Foschi di cercare una soluzione. Ci siamo spinti a prendere la società al solo fine di cederla ad investitori seri e sicuri e siamo sicuri che entro la prossima scadenza sarà fatto. Sport Capital Group? Abbiamo perso due mesi preziosissimi, in cui la società è rimasta inattiva. Ora invece stiamo risolvendo le pendenze": "Assolutamente no, non si è stata una retrocessione delle quote, ma un vero e proprio passaggio di proprietà. In attesa di un’ulteriore cessione era necessario che qualcuno proseguisse l’attività temporaneamente”.: “Non posso entrare nei meriti del contratto, violerei un patto di riservatezza. Non condivido però le affermazioni di Mirri in merito alla congruità del canone per la pubblicità: in caso di promozione i valori sarebbero diversi. I debiti? Effettivamente sono 47 milioni, ma è ovvio che non tutti vadano saldati entro giugno e per completezza sarebbe auspicabile dire anche che la società ha realmente 41 milioni di crediti, di cui 22,8 milioni si riferiscono ad Alyssa.