PALERMO - Il caso è finalmente risolto: Niklas Gunnarsson è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il difensore norvegese classe 1990 è stato al centro di un caso tra Rino Foschi e gli esponenti della Sport Capital Group, i precedenti proprietari del club, ma finalmente oggi è stato reso noto il suo ingaggio con tanto di conferenza stampa alla quale ha preso parte lo stesso presidente: "Si è fatta un po' di confusione nei suoi confronti - ha detto Foschi - ma alla fine abbiamo risolto tutto. Si tratta di un giocatore che farà al caso nostro, ora la cosa importante è che sia a nostra disposizione. È un bravo ragazzo e un ottimo professionista, quindi siamo contenti di aver perfezionato l'accordo. A lui piace Palermo e completerà il nostro organico per la stagione che si va a concludere. È arrivato in un momento in cui non lo conoscevamo, lo abbiamo osservato e lo abbiamo tesserato, arriva in un ruolo in cui cercavamo giocatori".Dopodichè a prendere la parola è stato lo stesso Gunnarsson, il quale ha parlato del suo arrivo a Palermo e dei suoi recenti trascorsi in campo: "Mi sento molto bene e mi sono trovato bene con la squadra, sono pronto a giocare fin dalla prossima gara. Credo che il Palermo sia una squadra da serie A, abbiamo un grande potenziale e sono molto contento e fiducioso per il prosieguo della stagione. Mi sento in forma". Queste le sue sensazioni nei giorni scorsi, quando si allenava senza poter giocare: "È stata molto dura, sono arrivato qui per dimostrare le mie qualità, però ho trovato un buon sostegno da parte della squadre e della società. La serie B è molto difficile, io sono un giocatore fisico e non ho problemi ad arrivare al contrasto, mi piace questo stile di gioco ed è un campionato perfetto per le mie caratteristiche".Il suo inserimento in gruppo è andato abbastanza bene, tanto che non sono mancati i giocatori del Palermo che gli sono stati vicino nonostante tutto: "Nicolas Haas e Puscas sono ottimi ragazzi ma tutta la squadra è molto compatta e mi ha accolto bene. Non ci sono stati problemi da quando sono arrivato. Sono una persona molto socievole e mi piace stare a contatto con i ragazzi". Su Palermo, Gunnarsson non ha mai avuto dubbi: "Una città fantastica con tanti bellissimi monumenti, ora sta arrivando la primavera e sarà ancora più bello stare qui". E poi c'è quel numero 6 che il norvegese indosserà nell'ultima fase della stagione: "Avevo il numero 5 in Svezia, c'erano i numeri 6 e 18 disponibili. Me lo ha dato il magazziniere (ride, ndr)".