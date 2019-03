PALERMO - Rino Foschi parla non solo dell'arrivo di Niklas Gunnarsson, ma anche e soprattutto di ciò che sta accadendo al Palermo. Il presidente del club di viale del Fante, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore rosanero, ha ammesso che l'operazione condotta dagli inglesi di Sport Capital Group celava dei buchi neri: "Gli inglesi hanno lavorato per due mesi, anche in un modo strano. Conoscevano questo giocatore e lo hanno portato a Palermo. Sicuramente non gli hanno detto tutta la verità sul mercato, lui si è trovato un po' in difficoltà, non era normale che non venisse ufficializzato e presentato. Da direttore sportivo non mi andava molto bene l'andamento della trattativa, poi tutto si è risolto e ho parlato con il suo avvocato, anche a lui sembrava strano che una società si comportasse in quel modo lì. Non si sono comportati in maniera regolare (gli inglesi, ndr)".Ovviamente si parla anche di sviluppi societari. Foschi ha fatto capire di non aver più alcun problemi con Dario Mirri e di essere concentrato solo a lavorare per far sì che il Palermo possa avere un nuovo padrone e soprattutto che si possano rispettare le prossime scadenze in modo da evitare sanzioni nel corso di questa lunga e travagliata stagione: "È successo tutto quello che non doveva succedere. Ci sono dei contratti fatti e delle prelazioni da esercitare, spero che il cammino intrapreso sia questo, non conta parlare e abbiamo sbagliato tutti a farlo. La De Angeli ha spiegato bene il momento che stiamo attraversando, è una situazione abbastanza delicata anche nel parlarne. Sono convinto che ne verremo fuori, i Mirri sono stati gli artefici all'inizio, ora un altro gruppo dovrà prendere in mano la società. Ci sono dei discorsi da fare e delle scadenze da rispettare"."Adesso non c'è un vero padrone delle azioni - prosegue Foschi - , non c'è un proprietario e non è facile attraversare un momento così, con la squadra che deve giocare dodici partite e una città con la quale creare entusiasmo. Questa esperienza me la porterò dietro per molto tempo, il primo passo lo abbiamo fatto con il pagamento degli stipendi, ora c'è tanta strada da percorrere ma per me siamo sulla via giusta. Sono venute fuori delle situazioni perchè siamo in un momento difficile. Abbiamo l'ex proprietario agli arresti domiciliari, non è facile gestire la situazione. Alcune parole non andavano dette e certi discorsi andavano evitati in questo momento, ci siamo fatti del male da soli. Tuttavia, il gruppo che deve prendere il Palermo mi fa avere tanta fiducia, ero partito con tanto entusiasmo e ce l'ho tuttora nonostante gli ultimi avvenimenti".Le ultime notizie in arrivo dalla Procura parlano di un Maurizio Zamparini in un certo senso coinvolto, visto che gli sono stati confermati gli arresti domiciliari. In ogni caso, Foschi ribadisce l'estraneità dell'ex patron rosanero nell'attuale situazione del club di viale del Fante, visto che dopo la cessione alla Sport Capital Group non c'è più un suo coinvolgimento: "Zamparini ha ceduto la società agli inglesi, rappresenta un mio ex presidente e non c'entra più niente con il Palermo. A lui non devo dare e dire niente, purtroppo avevo a che fare con gli inglesi e sono riuscito a portargli via le azioni, le avevano comprate in un certo modo e non le stavano gestendo bene. Sto cercando di fare qualcosa che non è nelle mie corde ma l'ho fatto, ora non ho più niente a che fare con Zamparini, nè con gli inglesi. Credo in quello che sto facendo perchè Palermo è una città importante con gente appassionata".