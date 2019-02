e un bilancio di appena cinque punti in quattro partite, per effetto dei pareggi in casa con Foggia e Brescia, della vittoria in trasferta a Perugia, e appunto il ko di ieri contro il Crotone allo 'Scida'. Un magro bottino per gli uomini di Roberto Stellone che in quest'ultimo mese si sono visti non solo scavalcati dal Brescia, nuova capolista del campionato, ma anche dal Benevento che ieri non poi così tanto a sorpresa ha battuto il Pescara prendendosi anche la seconda piazza che vuole dire serie A. Per il Palermo i tre punti persi, o non aver quantomeno mosso la classifica in Calabria, hanno dunque un effetto deleterio sulla classifica dei rosanero che adesso si trovano invischiati in piena lotta promozione con altre quattro squadre (oltre al Benevento anche Lecce, Pescara e Hellas Verona) con il match proprio contro il Lecce in programma fra tre giorni al 'Barbera'.ha valutato come insufficiente la prova dei suoi, sopratutto nel primo tempo, con la reazione ad inizio ripresa che faceva ben sperare ma che si è infranta sui guantoni del portiere dei calabresi Cordaz. D'altro canto anche le scelte tattiche fatte dall'allenatore hanno lasciato un pò a desiderare con la difesa a tre che non ha convinto affatto e Falletti che, senza la contemporanea presenza della spalla Trajkovski, ha faticato parecchio nel servire palloni decenti ai compagni del reparto avanzato. La mossa della disperazione che ha visto nel finale la contemporanea presenza di tutto l'attacco dei siciliani non poteva poi che portare ad un ovvio sbilanciamento della squadra che dopo il gol di Simy su rigore ha rischiato anche di prendere il quarto gol in contropiede sempre dallo stesso Simy.e collettivi il tecnico romano dunque dovrà preparare l'ennesimo crocevia della sua stagione in programma sabato al 'Barbera' contro un Lecce in salute e reduce dal successo in un altro scontro diretto contro l'Hellas Verona. I salentini, ad appena una lunghezza di distanza dai 42 punti del Palermo, verranno in Sicilia con la ferma intenzione di strappare anche il terzo posto ai rosanero che vivono dunque probabilmente la fase più delicata della propria stagione considerando anche la situazione societaria ancora indefinita e piena d'interrogativi. C'è da chiedersi adesso quale sarà la risposta del pubblico rosanero, dopo l'attestato di stima dimostrato col Brescia con più di ventimila presenze, alla luce della prestazione messa in mostra ieri. Un nuovo distacco tra la tifoseria e la squadra potrebbe risultare infatti decisivo in modo negativo nella corsa alla serie A.