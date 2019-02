, con questo spirito il Palermo di Roberto Stellone si prepara ad affrontare stasera il Crotone di Stroppa in trasferta allo 'Scida'. Il tecnico rosanero alla vigilia del match con i calabresi ha preferito non fare pretattica e ha rivelato la formazione che scenderà in campo e le conseguenti novità che portano ad un turnover specialmente in attacco. "Per noi deve essere la partita della vita - ha affermato il tecnico romano in conferenza stampa - bisogna dare continuità. Serve una vittoria per tenere distanti chi ci sta dietro. La nostra mentalità deve essere quella di arrivare primi, tutto dipende da noi. Ad oggi siamo in Serie A. A Crotone sarà una gara difficile, ma la promozione passa da queste partite”.I rosa scenderanno in campo con il 3-4-1-2 con la prima novità che riguarda il ritorno di Pomini in porta al posto di Brignoli (una distorsione alla caviglia per il titolare che tornerà col Lecce, ndr). Davanti al portiere ex Sassuolo agiranno Bellusci in posizione centrale, Rajkovic a sinistra e Szyminski sulla destra. A centrocampo Jajalo e Haas con Rispoli e Aleesami sulle fasce. In attacco non ci saranno nè Trajkovski nè Puscas ma Falletti e Moreo. Il sudamericano agirà alle spalle delle due punte che saranno il milanese appunto e Nestorovski che torna a giocare una gara dal 1' dopo il lungo infortunio.Stroppa schiererà i suoi invece con un 3-5-2 con il veterano Cordaz fra i pali ed una difesa a tra con Golemic, l'ex Catania Spolli e Vaisanen. A centrocampo Rohden, Golmelt e Benali comporranno la mediana con Sampirisi e Marchizza a spingere sulle fasce. La coppia d'attacco sarà composta da Pettinari e dallo slovacco in prestito dall'Empoli Mraz.Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Gomelt, Benali, Marchizza; Pettinari, Mraz.Pomini; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Jajalo, Haas, Aleesami; Falletti; Nestorovski, Moreo.: Eugenio Abbattista di Molfetta.