in campionato domani è tempo di tornare in campo per il Palermo di Roberto Stellone impegnato nella difficile trasferta di Crotone. I rosanero, reduci dal pari amaro contro il Brescia, sono pronti a riscattarsi sopratutto per mantenere invariato il distacco con i lombardi che dopo i match dell'ultimo weekend si è allargato a quattro punti, in virtù della vittoria per 1-0 delle rondinelle proprio sul Crotone. Stellone, che è tornato ad avere a disposizione praticamente tutta la rosa al completo, durante la settimana ha provato diverse soluzioni in vista della gara in Calabria e domani potrebbero esserci delle sostanziali novità sopratutto per quanto concerne il reparto offensivo. La difesa innanzitutto dovrebbe tornare a tre così come visto a Perugia con Rajkovic che riprenderà il suo posto al centro con Bellusci e Szyminski (favorito su Pirrello) ai lati.saranno confermati sulle fasce e favoriti su Salvi e Mazzotta, quest'ultimo da poco rientrato in gruppo, mentre Murawski e Haas si giocano un posto per giocare al fianco di Jajalo. Il polacco dovrebbe spuntarla sullo svizzero che avrà l'occasione di subentrare durante il match così come Chochev. Sulla linea della trequarti i rosa potrebbero rinunciare ad una pedina importante per permettere a Stellone di schierare il doppio attaccante e dunque scendere in campo con un offensivo 3-4-1-2. Il candidato a lasciare il posto da titolare è Falletti, entrato in diffida e dunque passibile di squalifica, con Trajkovski che si prenderà dunque il posto da rifinitore alle spalle delle due punte., a meno di novità dell'ultim'ora, saranno Nestorovski e Puscas. Il macedone dopo il gol al Brescia ha fatto il carico di motivazioni oltre ad aver trovato una più che discreta forma fisica e dunque farà coppia con il rumeno che dopo la doppietta con il Perugia ha voglia di incidere ancora una volta in trasferta (tre dei suoi cinque gol sono stati realizzati lontano dal 'Barbera', ndr). Stellone punta pertanto sul peso dell'attacco confidando nella vena realizzativa dei suoi centravanti con l'alternativa Moreo sempre pronta a subentrare dalla panchina.