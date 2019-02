La sua società, Financial Innovations, ha svolto il ruolo di advisor di Zamparini, eppure Facile è diventato ad rosanero: “A fine anno Zamparini aveva molta fretta di vendere per presentarsi al giudizio della Corte di Cassazione senza essere più proprietario - ha spiegato in un'intervista rilasciata a Lavocedinewyork.com -. Questo ha indotto gli inglesi a costruire l’operazione senza il tempo di predisporre in anticipo i capitali e senza assemblare un management team coeso. Alle prime difficoltà, tutto è andato in crisi“. : “A fine anno Zamparini aveva molta fretta di vendere per presentarsi al giudizio della Corte di Cassazione senza essere più proprietario - ha spiegato in un'intervista rilasciata a Lavocedinewyork.com -. Questo ha indotto gli inglesi a costruire l’operazione senza il tempo di predisporre in anticipo i capitali e senza assemblare un management team coeso. Alle prime difficoltà, tutto è andato in crisi“.

Facile ha poi aggiunto: “Zamparini ha fatto moltissime operazioni aggressive, ha accumulato debiti e istanze di fallimento. Acquirenti?

York Capital ha avuto poco tempo per completare la due diligence e si è subito defilato; Rocco Commisso, attraverso il suo management team con cui c’è stata un’interlocuzione intensa e un lavoro serrato nelle ultime due settimane; un terzo individuo, del quale non posso farvi il nome, di una famiglia proprietaria di un’importante squadra di basket americana”.

I debiti del Palermo costringono a cedere la società nel giro di breve tempo: “Sono debiti finanziari, debiti scaduti. All’acquirente non è richiesto di mettere subito tutti questi soldi, ma se ne deve fare carico. Oggi la gestione produce delle perdite: in serie B, quindi fino al 30 giugno 2019, la società accumula un passivo. Se andrà in A il quadro economico cambia completamente, ma se rimane in B ai 28 milioni se ne aggiungono perlomeno altri 10-11 per la prossima stagione. Bisogna quindi fare in modo che chi la compra possa ridurre il rischio in caso di mancata promozione e che parte del fardello sia sopportato dal venditore“.

Infine, l'ex dirigente rosanero si è soffermato sull'identikit del nuovo acquirente: "La soluzione migliore è veramente un individuo non italiano che possa intervenire senza farsi condizionare troppo dagli aspetti locali e con un po’ di passione, perché se oggi l’investimento fosse meramente finanziario sarebbe rischioso. Investitore prossimo a prendere le redini della società? Non posso saperlo con certezza, penso che possa essere Commisso o qualcuno con l’identikit o le caratteristiche di Commisso. Adesso sarà davvero il tempo a parlare".

. L'ex amministratore delegato del club rosanero ha spiegato che tipo di acquirente serve per la società di viale del Fante: "L'Un soggetto estero con una passione per il calcio e per il territorio, al di fuori della complessità locale e con un progetto di medio-lungo termine".: "Foschi è sicuramente competente dal lato tecnico, ma su come si debba gestire una moderna società di calcio é all’antica. Mirri? È un’operazione negativa nell’ottica di un investitore terzo perché depaupera la società. Sono stati venduti diritti pubblicitari a un prezzo molto basso".