PALERMO - Rino Foschi si sente carico di una grande responsabilità, quella di salvare e portare avanti il Palermo ed evitare il naufragio dato dal fallimento. L'attuale presidente del club di viale del Fante, intervistato durante la trasmissione TGS Studio Sport, ha parlato di quanto sia forte l'attaccamento e l'amore nei confronti della piazza palermitana, oltre a spiegare in breve la situazione: "Sicuramente è una grande responsabilità, la città mi vuole bene e qui ho fatto bene. Il calcio è una materia particolare, c'è questa stima tra i palermitani, forse è un po' esagerata ma mi rende molto orgoglioso. Tutti sanno come sono andate le cose, tutto è iniziato tra tante difficoltà e Zamparini qualcosa ha sbagliato. Ho fatto il mercato che potevo fare con le cifre che giravano, ma è andata bene così. Ora bisognava cedere la società a un gruppo che doveva assorbire i debiti, Zamparini si è fidato degli inglesi che però non hanno rispettato alcuna scadenza".Foschi prosegue nella sua ricostruzione degli ultimi due mesi da brivido, per se e per il Palermo, in particolare soffermandosi sul momento in cui è stato lui insieme a Daniela De Angeli a prelevare le quote, strappandole dalle mani degli inglesi. Dopodichè è arrivata la famiglia Mirri a prendere le redini sul piano finanziario, salvando il club: "Io mi sono addossato questa responsabilità, sono rimaste le quote del Palermo alla De Angeli. Ci siamo addossati una patata bollente, ora bisogna collocare il Palermo nel posto giusto e ho trovato un gruppo che mi è stato vicino per poter creare questa nuova società che possa fare bene in futuro. Siamo stati avvicinati dalla famiglia Mirri che si è messa a disposizione con il suo lavoro, mi hanno dato una mano pagando gli stipendi e ora la storia è nota. Abbiamo discusso, abbiamo fatto le cose per bene da ambo le parti, però senza il mio consenso è stata avviata una campagna di azionariato popolare per vendere quote del Palermo".Si passa poi agli ultimi giorni, in cui Foschi ha voluto far capire una volta e per tutte che l'operazione di crowdfunding non è necessaria per salvare il Palermo, a prescindere dalla tipologia di raccolta fondi che non è contemplata dagli organi federali. In ogni caso, il presidente sottolinea il fatto che esistono modi più solidi per rilanciare un club come il Palermo: "Io ho fatto il mio comunicato svelando che non sia giusto, con la famiglia Mirri abbiamo fatto un contratto commerciale che è importante per entrambi. Però non ci stava fare questa campagna, in questo modo si destabilizza lo spogliatoio. Sto portando avanti un discorso che non ha bisogno di questo genere di cose, dobbiamo trovare una società solida come quella che sto cercando di fare e che credo di poter fare. Il resto sono chiacchiere, sono contento della stima che mi viene data in città e sono convinto di poter arrivare al termine con questo nuovo progetto".In ogni caso Foschi fa sapere di essere pronto anche a concedere quel diritto di prelazione al quale la famiglia Mirri ha diritto nel caso in cui entro metà marzo non dovrebbe arrivare il tanto atteso acquirente o gruppo di acquirenti. Fermo restando che lo stesso presidente sta lavorando sodo per completare l'operazione in corso con il gruppo con cui sta trattando: "Sono orgoglioso di lavorare a Palermo, dal momento che i Mirri hanno acquistato pubblicità per quattro anni, hanno giustamente preteso il diritto di prelazione del 100% delle quote. Glielo abbiamo dato perchè era nel pieno dei loro diritti, adesso aspettiamo fino al 13-14 marzo per capire se potranno prelevare la società, sarò ben contento di dargliela ma non è il caso di fare azionariato popolare. Se c'è la volontà di prelevare le azioni mi fa piacere, in caso contrario continuiamo ognuno per la propria strada. Posso capire che sono tifosi, affezionati e premurosi, ma la cosa non mi è andata bene. Per me questa storia è chiusa".