. Dopo un lungo periodo di emergenza che ha caratterizzato il reparto offensivo Roberto Stellone infatti già dalla scorso scontro diretto contro il Brescia aveva avuto modo di recuperare tutti i suoi attaccanti, potendo addirittura festeggiare per il ritorno al gol di Nestorovski. Proprio il macedone, dopo quasi due mesi di assenza dal match disputato col Padova, ha rappresentato la notizia migliore per il tecnico romano che prima del suo ritorno si era trovato a dover rinunciare anche a Stefano Moreo, per un problema che ha tenuto il milanese lontano dal campo dalla sfida persa contro la Cremonese. Nelle sfide contro Foggia e Perugia dunque l'allenatore rosanero dovette fare esclusivo affidamento su George Puscas che approfittando della situazione spezzò in Umbria il lungo digiuno, che lo seguiva ormai dalla gara vinta a novembre col Pescara, grazie ad una provvidenziale doppietta.il rumeno è partito titolare, in virtù di una miglior condizione fisica rispetto ai colleghi di reparto rientrati da poco fra i convocabili, senza però riuscire ad essere incisivo come al 'Curi' con Stellone che nella ripresa contro la squadra di Corini ha scelto di gettare nella mischia sia Nestorovski, che dopo appena quattro minuti lo ripagherà col gol del pareggio, che per uno spezzone anche Moreo. Adesso con un'intera settimana senza impegni, dovuti al turno di riposo che la formazione rosanero osserva prima della trasferta in programma martedì sera contro il Crotone, sia Nestorovski che Moreo hanno avuto modo di allenarsi regolarmente con il gruppo e dunque affinare la propria condizione fisica in vista del turno infrasettimanale in cui potrebbe toccare nuovamente al macedone dall'inizio.ad applicare il suo consueto turnover in attacco concedendo un turno di riposo a Puscas, che ha trainato l'attacco praticamente per quasi un mese, e dando una chance a Nestorovski che ha dimostrato di aver voglia di tornare al più presto protagonista in una squadra che dopo il suo infortunio ha perso anche parecchio peso specifico in attacco. Più difficile vedere Moreo invece al fianco del numero 30 dato che il modulo che l'allenatore adotterà in Calabria sarà quello che prevede i due trequartisti Trajkovski e Falletti a supporto di un'unica punta. Intanto oggi i rosa attendono le sfide di Brescia, Lecce e Benevento, impegnate rispettivamente contro Crotone, Cittadella e Foggia per scoprire se la capolista metterà altri punti fra i rosa ed il primo posto e se le avversarie rosicchieranno ancora qualcosa rispetto alla seconda piazza occupata dai siciliani.