PALERMO - Dario Mirri porta una conferma fondamentale alle parole pronunciate da Rino Foschi tramite il comunicato ufficiale odierno. Il direttore generale di Damir, che con il suo intervento da 2 milioni e 800mila euro spalmati su quattro anni ha scongiurato la penalizzazione dei rosa, ha risposto all'attuale presidente partendo da un ringraziamento a chi ha cercato di dare una mano nell'immediato: "Il comunicato del presidente Foschi toglie ogni preoccupazione - esordisce Mirri - sull’imminente scadenza per il pagamento degli stipendi di marzo: tutti tiriamo un sospiro di sollievo. Con emozione avevamo subito apprezzato la generosa disponibilità di tantissimi tifosi pronti a sostenere la squadra ognuno a suo modo, mettendo a disposizione risorse, lavoro e impegno personale: possibili testimonial del mondo della cultura e dello spettacolo, professionisti, imprenditori, rappresentanti istituzionali a vari livelli ma anche semplici sostenitori, si erano fatti avanti, tutti uniti dallo stesso nostro amore per la maglia".A seguire, Mirri arriva al cuore della faccenda, spiegando che la richiesta di partecipazione attiva della cittadinanza non è più necessaria, così come aveva dichiarato Foschi in giornata. Dunque la situazione potrebbe diventare più semplice già dall'inizio della prossima settimana, con la scadenza fissata per il 13 marzo per la prossima cifra da adempiere: "A tutti loro vanno i nostri ringraziamenti, ora che la campagna di crowdfunding da noi immaginata appare non più necessaria, grazie alle rassicurazioni della società. E l’ultima cosa che avremmo voluto con questa iniziativa sarebbe stata quella di distrarre la squadra con la nostra preoccupazione nel trovare una soluzione per amore del Palermo. Siamo felici e orgogliosi che l’impegno che ci siamo assunti reciprocamente nella notte di domenica scorsa si sia rivelato determinante per un cammino comune verso l’uscita del Palermo da una situazione di grande difficoltà".Mirri chiude la propria nuova comunicazione spiegando che la prossima settimana darà il via a una serie di iniziative con cui Damir, in qualità di società intestataria della pubblicità in casa Palermo, cercherà di promuovere l'avvicinamento della piazza alla squadra. E nel frattempo potrebbe arrivare la documentazione al completo per procedere con le trattative per la cessione: "Da lunedì saremo a lavoro per svolgere il nostro ruolo di concessionari per la pubblicità del Palermo Calcio e ancora al nostro posto, da tifosi, come sempre sugli spalti del Barbera. E proprio come tifosi, ancor prima che come partner commerciali, siamo impazienti di accogliere il più presto possibile i nuovi compratori, che siamo certi, eviteranno al nostro Palermo nuove ansie e rischi di penalizzazione a breve e lungo termine. Nel frattempo aspettiamo di avere dal Palermo un quadro completo della documentazione societaria, sempre più urgente per completare la due diligence in corso".