Infine Perinetti si è soffermato sull'imprenditore palermitano Dario Mirri: "Mi sembra che la sua storia appartenga in qualche modo a una persona che ha dato solo lustro al Palermo che si chiama Renzo Barbera, un uomo davvero splendido che ho avuto l’onore di conoscere nel corso della mia vita. Una delle persone più belle che ho avuto il pregio di conoscere, non solo a Palermo nel mondo del calcio, ma in tutti gli ambiti della mia esistenza. Mirri è un valido imprenditore palermitano che ha deciso di aiutare la squadra della sua città sia per affetto che per fare un’operazione commerciale, che può essere definita al contempo rischiosa e potenzialmente lungimirante. Per il Palermo è stato un intervento provvidenziale e determinante che ha scongiurato la probabile e imminente penalizzazione. Portare a termine la cessione totale del Palermo sarà senza dubbio più complicato".

. Il provvidenziale intervento di Dario Mirri ha salvato il club da una penalizzazione che sembrava esser ormai certa. All'imprenditore palermitano si è spesso accostato anche il nome di Enrico Preziosi. Intervistato da Mediagol, il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti ha però smentito il tutto: "Preziosi deus ex machina di una cordata pronta a rilevare il Palermo? Non è assolutamente interessato a questa situazione, ribadisco quello che ha detto il presidente, ossia che non sarebbe possibile entrare a far parte di un’altra società in qualità di attuale proprietario del Genoa, tra le altre cose in un club che ha palesi ambizioni di promozione in Serie A. Non vedo come Preziosi possa pensare di lasciare il Genoa e prendere le redini di una società che tra tre mesi, ci auguriamo, potrebbe ragionevolmente conquistare la promozione nella massima serie. Ribadisco che Preziosi non può pensare al Palermo neanche nel prossimo futuro, lo ritengo uno scenario assolutamente impossibile. Un eventuale ritorno di Perinetti al Palermo nel management della nuova proprietà? C’è già Rino Foschi che sia dal punto di vista professionale che sotto quello sentimentale ritengo più idoneo a gestire questa situazione con i fatti e non solo con le parole. Non toccherei mai la legittimità del ruolo dell’attuale presidente del Palermo, né metterei lontanamente in discussione Foschi. Non ho escluso l’esistenza di una cordata seriamente interessata, Sagramola potrebbe dare una grossa mano sotto il profilo gestionale ad un potenziale gruppo acquirente, in virtù di esperienza, professionalità, entrature nel mondo imprenditoriale, conoscenza dei mercati finanziari, e inoltre per i suoi rapporti con le banche. Credo che ci siano speranze concrete per formare una cordata che possa salvare il Palermo, sono fiducioso e speranzoso, credo che i rosanero possano trovare una soluzione definitiva. Intervento e partecipazione anche da parte degli organi istituzionali del mondo del calcio? C’è stata una presa d’atto e di coscienza come confermato dall’intervento di Balata che ha monitorato e continua a seguire attentamente le vicissitudini societarie del Palermo. Tutti all’interno del sistema calcio si augurano che si possa rimediare in tempo utile perché già il calcio professionistico ha perso una piazza importante come Bari l’anno scorso. Non vogliamo neanche pensare uno scenario futuro senza il club di Viale del Fante. La situazione è seria e tutte le componenti possono e devono mobilitarsi per questo aiuto al Palermo".: "La situazione societaria è molto contorta, con la cordata inglese che si è rivelata non inconsistente ma inadempiente e la situazione che è precipitata - ha ammesso Perinetti -. Il Palermo negli ultimi anni ha sofferto molto con Zamparini che ha cercato in tutti i modi di sopperire senza però trovare una soluzione concreta e giusta per le sorti del club. L’ex patron ha dato molto al Palermo ma anche al calcio italiano e in questo momento difficile vissuto sotto il profilo personale non si è potuto occupare in prima persona di questa situazione. Adesso la situazione è molto pericolosa, poiché si è materializzata in corso d’opera e bisogna portare a termine la stagione dal punto di vista dei costi di gestione. Per farlo bisogna probabilmente ricorrere ad un intervento esterno e non è semplice reperirlo in tempi brevi".