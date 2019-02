In base alla cifra donata infatti si avrà diritto a delle vere e proprie ricompense di vario genere associate in maniera scalabile a seconda dell’impegno che il supporter ha deciso di prendersi, come ad esempio spazi pubblicitari più o meno grandi, incontri con la propria squadra del cuore, ingressi in tribuna e non solo. Lo stesso Mirri ha messo pertanto a disposizione gli spazi pubblicitari, acquisiti da poco dalla società rosanero, per tutti coloro che vorranno contribuire alla causa del Palermo e già dalla prossima settimana la Damir dovrebbe lanciare la campagna.

, quantomeno nel pagamento dei prossimi stipendi entro il 13 marzo, in attesa di novità sul fronte della cessione. E' questo l'obiettivo di Dario Mirri che, dopo aver salvato la società rosanero dalla penalizzazione incombente nel mese di febbraio versando nelle casse rosanero 2,8 milioni di euro, ha deciso di metterci ancora la faccia organizzando una vera e propria raccolta fondi con l'intenzione di coinvolgere quanti più soggetti possibili: dal semplice cittadino al tifoso, dagli imprenditori fino ai politici. E' questa la mossa del direttore della Damir, già annunciata nella conferenza stampa in cui aveva chiarito le sue idee per dare una mano concreta al Palermo calcio, che può essere definita una vera e propria operazione di Crowdfunding in cui i tifosi rosanero potranno versare cifre da pochi euro fino a 50 mila euro, che confluiranno in un conto corrente garantito da un comitato d'eccezione e non direttamente legato al club di viale del Fante, con ricompense variabili e scalabili., in cui chi contribuisce alla causa prende parte delle quote societarie, ma una vera raccolta fondi per sostenere la propria squadra, in attesa di conoscere la situazione debitoria del club di viale del Fante, in un processo collaborativo all'interno di un meccanismo di ricompense variabili e scalabili., che in queste ore dovrebbe ricevere da parte del presidente Rino Foschi le carte contenenti la situazione debitoria del Palermo, impegnato dunque su due fronti: quello che riguarda il reperimento sul territorio dei fondi necessari a scongiurare la seconda incombente penalizzazione appunto con il Crowdfunding e, allo stesso tempo, sfruttare le sue conoscenze per portare avanti le trattative in merito alla cessione della società, con l'ex amministratore delegato della società rosanero Rinaldo Sagramola impegnato in prima persona nello stilare la due diligence con gli imprenditori italiani che sarebbero interessati a rilevare le quote societarie.