Si tratta di una manifestazione di affetto, di amore, di sostegno e soprattutto di fiducia nei confronti dell'Unione Sportiva Città di Palermo e del dottor Mirri, il quale ha spinto i soci a prendere questa decisione attraverso l'azi0ne intrapresa nei giorni scorsi e le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa.

, relativamente al regolamento degli stipendi dei tesserati, che ha evitato la penalizzazione in classifica della formazione rosanero, grazie all'intervento del direttore generale di Damir, Dario Mirri., ha acceso ulteriormente la passione dei componenti della nostra realtà, composta a propria volta da tifosi della squadra che ha rappresentato e tuttora rappresenta la nostra città in Italia e in Europa., la nostra società ha deciso a propria volta di scendere in campo per far sentire il proprio appoggio concreto al club di viale del Fante, in vista dei prossimi impegni sportivi e dell'approssimarsi della nuova scadenza imposta dagli organi federali.per i prossimi impegni casalinghi della formazione allenata da Roberto Stellone. I beneficiari del suddetto acquisto di biglietti saranno, oltre ai soci, anche tesserati e familiari di questi ultimi.- dichiara il presidente Salvo Messeri - . Da presidente del Palermo Calcio a 5 e da vero tifoso del Palermo calcio, che ho seguito in giro per l'Italia e l'Europa, dai paesi di provincia fino alle capitali europee, ora che i tempi sono maturi per poter contribuire alla causa rosanero, l'amore per questi colori non poteva che spingermi a cercare di dare una mano alla squadra del mio cuore. Le parole di Bellusci e del dottor Mirri, unitamente alla conferenza stampa tenuta del presidente Foschi, mi hanno fatto sentire in dovere di trovare un modo, all'interno della nostra comunità sportiva, per contribuire alla causa. Il primo passo sarà andare allo stadio tutti insieme: bimbi, famiglie e giocatori, dalla scuola calcio alla prima squadra, per passare tutti insieme una giornata all'insegna dello sport"., fissata dagli organi federali, in base alle misure che il dottor Mirri ha preannunciato nella conferenza stampa dei giorni scorsi. Il poter collaborare in maniera concreta alle vicende societarie della squadra della nostra città ci rende ancor più orgogliosi di rappresentare a nostra volta e di portare in giro per la città e la regione i colori e la passione che ci accomunano., certi del fatto che saranno in grado di prendere le migliori e più opportune decisioni per garantire all'Unione Sportiva Città di Palermo un futuro in linea con le ambizioni e il lustro della nostra città.