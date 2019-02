. Il presidente di Sicindustria, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della trattativa avuta tra un gruppo di imprenditori palermitani e il Palermo: "Una premessa, dopo inesattezze lette: Sicindustria in questa vicenda non c’entra nulla. Detto questo, siamo stati contattati domenica. Si sono riuniti a pranzo 5­-6 imprenditori, io non ero presente, ma partecipavo in chat. Si era racimolata una cifra intorno a 1 milione e 600 mila euro. Tutto sulla parola, con questa somma non si sarebbe evitata l’intera penalizzazione, ma un paio di punti“.: “Siamo stati informati dell’accordo con Mirri, il quale avrebbe messo la cifra che serviva. Che poi era quello che noi auspicavamo. Ho apprezzato l’atto d’amore di Mirri. Nostro aiuto entro il 16 marzo? Entro nel merito: un’operazione come quella di Mirri la fai se hai un piano alle spalle, che ti permette in futuro di proseguire il progetto della pubblicità, o se c’è un compratore che ti permette di recuperare i 2 milioni e 800 mila euro che hai investito. Se, invece, si lancia l’idea di una colletta, ho il terrore che non ci sia né un progetto, né un compratore“: "E per fare che? Anche se riuscissimo a convincere altri imprenditori a mettere 2 milioni e 800 mila euro per metà marzo, poi nei prossimi mesi che facciamo? E quando arrivano i decreti ingiuntivi, che si fa? Al Palermo servono almeno 40 milioni, non 2. Qui c’è bisogno di tanti conti correnti e un salvadanaio davanti a ogni chiesa".