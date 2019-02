in occasione della gara contro il Brescia, l’U.S. Città di Palermo intende ringraziare la propria inimitabile tifoseria in vista del decisivo finale di campionato. A partire dalla gara Palermo-Lecce, sarà prevista una tariffa ridotta dei biglietti per la singola gara per le categorie Donne, Under 18 (nati dal 01/01/2001) ed Over 65 (nati entro il 31/12/1954).coloro i quali acquisteranno un biglietto per almeno 5 delle restanti 6 gare casalinghe della stagione 2018-2019 avranno riservato, in occasione della Campagna Abbonamenti 2019-2020, lo stesso trattamento degli abbonati per la stagione in corso con diritto di prelazione a prezzo di rinnovo per la sottoscrizione degli abbonamenti della prossima stagione.