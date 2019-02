bisogna aspettarsi sempre qualcosa di importante. E' accaduto anche nell'ultima sfida pareggiata contro il Brescia, nello scontro diretto andato in scena venerdì scorso al 'Barbera', con il connazionale Nestorovski che ha sfruttato al meglio un suo suggerimento per insaccare in rete il gol del momentaneo e illusorio vantaggio per i rosanero. Aleksandar Trajkovski, al di là del beffardo pari raggiunto dai lombardi nei minuti finali, può comunque ritenersi soddisfatto per quanto fatto contro le rondinelle ed in generale in questo anno con la maglia dei siciliani che, dopo quattro stagioni, lo ha visto indossare la pesante numero 10 sulle spalle. Il macedone ha però accettato la sfida e partita dopo partita si è guadagnato la conferma in campo grazie anche al suo essere decisivo negli assist per i compagni.che hanno fruttato un gol ai suoi compagni che, aggiunti ai quattro gol realizzati dallo stesso macedone, riportano fino ad ora un ottimo bilancio. Trajkovski al momento si trova in vetta alla classifica degli assist man di serie B davanti al centrocampista del Pescara Memushaj e a quello dello Spezia Okereke con un sorpasso effettuato proprio nelle ultime due sfide di campionato grazie ai suggerimenti per Puscas, direttamente da calcio di punizione contro il Perugia, e appunto Nestorovski col Brescia. Un primato che inorgoglisce il macedone che preferirebbe però segnare qualche gol in più: "Sono felice per questo, mi piace fare segnare i miei compagni - le parole di Trajkovski al sito ufficiale dei rosanero - devo cercare di farli pure io. L’importante è vincere le partite portare i tre punti a casa quindi non importa chi fa gol e chi assist. Il mio anno sta andando bene e spero continui così fino alla fine. Sto cercando di far gol, ci provo sempre in ogni partita“.di Trajkovski è sicuramente il tecnico Roberto Stellone che non ha mai rinunciato al suo trequartista in coppia con Falletti. Il felling con il sudamericano ex Bologna è stato immediato anche se gara dopo gara è cresciuto sempre di più consacrando i due come una delle coppie offensive più importanti del campionato cadetto. Da qui a fine stagione dunque i tifosi si aspettano molto dal proprio numero dieci, che ha tenuto a ringraziarli per essere venuti in tanti per assistere alla gara con il Brescia. Il sogno del macedone è quello di poter festeggiare a maggio la promozione diretta in serie A, sfuggita nel finale della passata stagione, che quest'anno può portare la sua firma.