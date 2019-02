in cui la passione e la sofferenza dell'attuale presidente del Palermo sono venute fuori in maniera netta. L'intervista del dirigente romagnolo per Tuttomercatoweb fa capire quanto sia forte l'attaccamento al club di viale del Fante da parte di Foschi, il quale non vuole attaccarsi addosso titoli che non crede di riuscire a rispettare: "Chiamatemi direttore. Io faccio il direttore, mi piace di più. Ho le capacità per fare il presidente, ma non le risorse economiche. Quindi sono presidente per necessità per tutto quello che è successo. Responsabilità? Sono quelle che ho sempre avuto. La passione e le responsabilità verso il mio lavoro sono quelle di sempre. Tutti gli addetti ai lavori sanno cosa c’è da fare. L’importante è portare in porto la barca. Credo in me stesso, nel mio lavoro, nella squadra, nella città".Foschi si augura di vederlo anche nel pubblico e nei giocatori. I primi hanno già dato una prima risposta riempiendo lo stadio per la gara contro il Brescia, i secondi dovranno continuare il proprio cammino fin dalla gara di martedì prossimo a Crotone: "Mi ha fatto piacere vedere il pubblico allo stadio contro il Brescia. Da un punto di vista societario c’è da lavorare e lo stiamo facendo, ho il contributo di persone importanti. Intanto conto sul pubblico, sul loro entusiasmo. Lo stadio lo vorrei sempre pieno, come venerdì scorso. Questo è un campionato più difficile. Molto più difficile degli anni passati. Qualche squadra che non rispetta le aspettative può starci. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino".Per il momento solo il Brescia è riuscito a fare meglio del suo Palermo, approfittando in buona parte anche della flessione che ha portato i rosa di Roberto Stellone a perdere il primato con due sconfitte in avvio di 2019. In ogni caso, si parla anche di Benevento e Verona che appaiono in ascesa, oltre al Lecce che è stabilmente in alto: "Sono squadre che sono partite per lottare per i primi posti. Per raggiungere la Serie A. Ma come detto - conclude Foschi - , il campionato è più difficile rispetto agli altri anni".