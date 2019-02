PALERMO - Gli stipendi sono stati pagati, il nuovo presidente Rino Foschi è fiducioso di poter trovare degli acquirenti per il suo Palermo e sia squadra che tifoseria hanno ritrovato slancio dopo un inizio 2019 da incubo. Si riparte dunque da questa situazione, in cui un'imprenditore locale come Dario Mirri ha permesso di poter tenere aperta la porta al futuro del club di viale del Fante almeno per un altro mese, con la prospettiva di poter innanzitutto trovare un nuovo proprietario al Palermo e poi completare quell'obiettivo in campo che si chiama serie A. Poco più di venticinque giorni per la precisione, questa la dead line segnata da Mirri nella conferenza stampa di ieri, per evitare di dover incappare nuovamente nel rischio penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi dei calciatori rosanero con la piccola differenza che questa volta a capo delle operazioni, per reperire una nuova proprietà, c'è un simbolo dell'attaccamento ai colori rosanero come Rino Foschi.la presenza dell'ex direttore dell'area tecnica rappresenta già di per sè una garanzia, in un quel complicato meccanismo che riguarda l'acquisto dell'intero pacchetto di quote societarie. Lo stesso Foschi, in occasione delle sue prime dichiarazioni alla stampa come nuovo numero uno del Palermo, ha ammesso le difficoltà nel poter portare a compimento un'impresa di questo tipo in appena un mese senza però nascondere anche l'entusiasmo che metterà nel cercare la miglior soluzione possibile per la società. Il conto alla rovescia per trovare un acquirente, o il 'principe rosanero' come l'ha definito Mirri, è dunque già partito ed in pochi provano ad azzardare dei nomi (Preziosi piuttosto che York Capital o Follieri, ndr) pronti a farsi avanti sin da subito per rilevare la totalità del Palermo., una negli uffici di Milano, dove il presidente Foschi in queste ore lavora per trovare il profilo e l'offerta giusta, e l'altro dentro il campo con gli uomini di Stellone che dopo il pareggio stretto con il Brescia è atteso dal riposo forzato dettato dal calendario. Spetta alla squadra del tecnico romano infatti mantenere nel frattempo aperto il sogno serie A, con l'attuale secondo posto che va difeso nella successiva trasferta di Crotone dall'assalto di Benevento e Lecce, sfruttando l'onda lunga dell'entusiasmo scaturito da questa nuova fase societaria con la tifoseria che, anche in occasione della trasferta calabrese ha intenzione di non far mancare il proprio sostegno alla squadra. In un mese potrebbe infatti cambiare in positivo anche la situazione di classifica dei rosanero dato che infilando un filotto di vittorie quel primo posto, perso nelle scorse settimane, potrebbe tornare nel mirino.