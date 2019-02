Oggi avremo la resa dei conti per una delle situazioni più spinose della storia recente del Palermo calcio. Non stiamo parlando della cessione della società, che almeno per il momento resta nelle mani di Maurizio Zamparini grazie al ritorno sulle scene di Daniela De Angeli e all'ennesimo atto d'amore di Rino Foschi nei confronti della piazza rosanero. Il riferimento è alla scadenza sul versamento e sulla dichiarazione degli stipendi per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, che i giocatori, i membri dello staff e i dirigenti del club di viale del Fante reclamano e che soprattutto vanno sborsati per evitare che il Palermo subisca una penalizzazione che oscilla tra i due e i quattro punti. Una oscillazione che dipende dalle diverse pendenze che i club professionistici sono tenuti a rispettare nei confronti, oltre che dei propri tesserati, anche degli organi federali. Ma la giornata che si è appena aperta e che dovrà chiudersi per forza di cose con una notizia definitiva, potrebbe portare finalmente il sereno in casa rosanero.gli stipendi verranno regolarmente emessi in data odierna, visto che i bonifici che comprendono gli emolumenti che il club di viale del Fante deve versare ai propri tesserati sono stati fatti partire nella giornata di venerdì. Il che vuol dire che, complice anche l'intermezzo dato dal weekend, sarà proprio la giornata di oggi quella giusta per regolarizzare la posizione del Palermo nei confronti di giocatori, membri dello staff e dirigenti che devono ancora ottenere due mensilità arretrate, quelle alle quali sono legate le richieste anche da parte di Figc e Covisoc. Tra le altre cose, anche la posizione della società rosanero nei confronti degli organi federali sono state messe a posto, tanto che anche gli altri due punti di penalizzazione - quelli che esulano dalla posizione economica dei club nei confronti dei tesserati - sono stati scongiurati in maniera esemplare, anche se con un'attesa spasmodica e prolungata solo dalla tardiva uscita di scena della Sport Capital Group.in cui è stato raggiunto l'accordo con Damir, nella persona di Dario Mirri: "L'U.S. Città di Palermo e la Damir srl annunciano con soddisfazione di aver raggiunto un’intesa grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione. Si apre così, con l’appassionata partecipazione di un imprenditore locale, una nuova fase della storia del Palermo, che ci si ripromette di portare all’altezza della città e della tifoseria. Il Presidente del Palermo, Rino Foschi, ringrazia la famiglia Mirri per lo sforzo e la disponibilità dimostrati in questi giorni, a testimonianza del grande attaccamento ai colori rosanero e alla città di Palermo". Tuttavia, visto il tira e molla che è andato in scena negli ultimi giorni e visto e considerato il fatto che i bonifici - stando alla nostra indiscrezione - sarebbero partiti nella giornata di venerdì, resta da capire se sia stato effettivamente risolutivo l'intervento da parte di Dario Mirri per conto di Damir., visto che nei giorni scorsi si è parlato di una somma di denaro che si aggira intorno ai cinque milioni di euro per regolarizzare la posizione del club di viale del Fante, contro i 2,8 milioni che Mirri sarebbe pronto a versare per dare una mano alla società "per amore del Palermo". Tuttavia, a prescindere dalla fonte da cui sta arrivando il denaro, la cosa più importante è che il Palermo potrà evitare qualsiasi forma di penalizzazione che avrebbe inficiato il cammino in campionato della formazione guidata da Roberto Stellone. E cosa più importante, così facendo il club potrebbe tornare a essere appetibile per gli eventuali acquirenti, di cui si è parlato anche nel comunicato diffuso dal club di viale del Fante quasi una settimana fa, in cui si è annunciata la nomina di Rino Foschi come presidente.