, trionfando anche nella finale del torneo disputato nella capitale argentina ai danni del padrone di casa Diego Schwartzman, sconfitto con il netto punteggio di 6-1 6-2. Così come nella semifinale disputata ieri sera e vinta contro l'altro argentino Guido Pella, non c'è praticamente mai stata partita, con Cecchinato che ha iniziato a giocare alla grande fin dai primi scambi. Il giocatore palermitano ha dominato soprattutto sulla diagonale di rovescio, costringendo Schwartzman agli straordinari e mettendolo in difficoltà nonostante una delle doti principali del giocatore argentino sia la mobilità., in cui ha vinto quattro partite (prima di Schwartzman e Pella aveva battuto il cileno Garin e lo spagnolo Carballes Baena) senza mai cedere un set. Si tratta del terzo trionfo in un evento del circuito maggiore per l'allievo di Simone Vagnozzi dopo quelli del 2018 prima a Budapest e poi a Umago, tutti su terra rossa. Ma a rendere ancor più speciale il trionfo di Buenos Aires ci pensa la classifica che diventerà ufficiale domattina: nel ranking ATP, infatti, Cecchinato sale al diciassettesimo posto, a poco meno di 150 punti dalla Top 15 e a un soffio dal connazionale Fabio Fognini, attuale numero uno d'Italia.