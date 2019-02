PALERMO - Un tiro mancino portato dalla sorte nega al Palermo e a Palermo il risultato che meritava. E proprio dal mancino sbilenco di Luca Tremolada arriva l'unico aspetto negativo di una serata davvero bella, come non se ne vedevano nel catino del "Barbera" da otto mesi, da quando l'impianto di viale del Fante ribolliva di passione ed entusiasmo per spingere i rosanero nella finale playoff di andata contro il Frosinone. Quella volta il Palermo di Roberto Stellone vinse e si portò dietro quell'entusiasmo trasformato poi in rabbia per l'esito del return match dello "Stirpe". La serata appena trascorsa racconta ancora una volta di un Palermo bello, rabbioso ma con raziocinio, affamato di vittorie e desideroso di regalare una gioia al proprio pubblico in una serata speciale e cruciale. Questa volta il lieto fine non è arrivato, ma la formazione rosanero non ha davvero nulla da rimproverarsi per quanto si è visto fino al gol del Brescia.Allo stadio ieri sera c'erano oltre 22mila persone. Il tutto nonostante la trasmissione di Palermo-Brescia in chiaro sulla TV di stato e la contemporaneità della sfida di campionato della Juventus, una squadra che, senza volerci girare troppo intorno, appassiona gran parte dei cittadini del capoluogo. Eppure la gente allo stadio c'era, ha tifato, ha sostenuto la squadra e non si è spazientita nemmeno per un momento quando Trajkovski e compagni sbattevano sul muro ben progettato da Eugenio Corini e mai fatto crollare da gente di esperienza come Gastaldello e di bellissime speranze come Tonali. E quando non ci pensavano le Rondinelle a rispedire al mittente le iniziative dei rosa, era la sfortuna a rispedire al mittente il bolide di Falletti infrantosi sulla traversa. Poi entra Nestorovski e già dal primo scatto si vede la sua voglia di mangiarsi l'erba e di recuperare il tempo perduto. Il gol del macedone è un mix di intelligenza, furbizia, senso della posizione e agilità. 1-0, il "Barbera" esplode.Poi l'azione maledetta, nata da un eccesso di generosità del tridente del Palermo che anzichè gestire un pallone d'oro nella metà campo avversaria decide di affondare. Mancano ancora quattro minuti, la palla va tenuta il più lontano possibile dalla porta di Brignoli e dalla disponibilità di un Brescia votato all'attacco. La palla viene persa, gli ospiti si riversano dall'altra parte. Poi il tiro mancino della sorte, quel tocco beffardo di Tremolada che cambia traiettoria per un mix dato dal vento e dal colpo maldestro dato dal giocatore dei lombardi. Brignoli, uscito a tempo dallo specchio per tentare la presa a centro area, è improvvisamente sorpassato e beffato. Il Brescia non sembra crederci, i 22mila del "Barbera" non riescono a crederci, Corini sembra quasi dispiaciuto di aver portato via in questo modo un punto alla piazza che lo ha amato più di qualunque altra, da giocatore e non solo.Finisce così, con un mix di facce abbattute e di grida di rabbia per l'occasione persa. Ma finisce anche con il Palermo che dà un'altra enorme dimostrazione di forza interiore e di fame, così com'era avvenuto sette giorni fa a Perugia quando tutto andò per il verso giusto. Ed è proprio questo carattere che fa ben sperare per il futuro, in attesa che le cose possano andare meglio anche fuori dal campo. Lunedì sarà il giorno X per capire se i tesserati avranno percepito gli stipendi e quindi il club avrà evitato il -4 in classifica, che graverebbe come un ulteriore macigno sulle spalle di una squadra vogliosa e soprattutto seria. Nel frattempo si potrà staccare la spina e ci sarà qualche giorno in più per somatizzare la beffa firmata da Tremolada, c'è una sosta in cui recuperare energie mentali prezione prima di affontare Crotone e Lecce tutte d'un fiato.