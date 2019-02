36' Haas vicino al vantaggio con un tiro dal limite dell'area su assist di Falletti.

A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 14 Salvi, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 30 Nestorovski, 31 Pirrello.

All: Roberto Stellone.

BRESCIA: 1 Alfonso, 2 Sabelli, 15 Cistana, 18 Romagnoli (cap.), 26 Martella (Gastaldello 11'), 25 Bisoli, 4 Tonali, 6 Ndoj, 7 Spalek, 11 Torregrossa, 23 Morosini.

A disp: 22 Andrenacci, 8 Martinelli, 9 Donnarumma, 19 Lancini, 20 Rodriguez, 27 Dessena, 32 Tremolada.

All: Eugenio Corini.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Macerata).

45' Due minuti di recupero.43' Falletti cicca clamorosamente un cross basso di Trajkovski.26' Trajkovski fa tutto da solo ma al momento della conclusione viene murato dalla difesa lombarda.23' Trajkovski prova a piazzarla a giro dopo che Puscas lavora un pallone in area, la conclusione non gira però abbastanza ed esce fuori.14' Murawski prova il tiro da fuori area, pallone che finisce largo sul fondo.6' Puscas prova la conclusione addirittura quasi da centrocampo per sorprendere Alfonso, il tiro però è debole.1' Ci prova subito Trajkovski con una conclusione a giro ampiamente larga.Batte il Palermo,Squadre in campo per il calcio d'inizio.Buona presenza di pubblico al 'Barbera' con le curve quasi al completo così come gran parte della gradinata.Rosa con Puscas dall'inizio, nel Brescia Corini sceglie Morosini al posto di Donnarumma.1 Brignoli, 3 Rispoli (cap.), 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 29 Puscas.