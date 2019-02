PALERMO - L'attesa sta per giungere ormai al termine, il Palermo sta per giocare una delle gare più importanti degli ultimi dieci mesi della propria storia. Al "Barbera" arriva la capolista Brescia, per una partita che assume significati importanti che potrebbero facilmente intrecciarsi con la situazione societaria, che a propria volta sembra poter finalmente volgere per il meglio. Vincere vorrebbe dire scavalcare le Rondinelle e riprendersi quella vetta della classifica che il Palermo ha avuto per diverse settimane, pareggiare o perdere potrebbe voler dire - oltre a mancare la chance del sorpasso - consentire a chi insegue di avere legittime ambizioni di riavvicinamento nei confronti della squadra guidata da Roberto Stellone. E a questo bisogna aggiungere anche il peso che i punti in palio questa sera possono avere in merito ad eventuali penalizzazioni, che però il club sta cercando di evitare.Ecco perchè vincere contro il Brescia diventa importante per il Palermo. Sia per riuscire a riprendersi il primo posto in classifica, sia perchè verrebbe dato a tutto il campionato cadetto un ulteriore segnale di forza mentale da parte della formazione rosanero. Un segnale già visto sabato scorso in quel di Perugia, dove gli uomini di Stellone hanno giocato con cuore e grinta per portare a casa tre punti che ora consentono di guardare al match contro la formazione guidata dal grande ex Eugenio Corini con legittime ambizioni di vittoria e di ritorno in cima alla graduatoria. Tra le altre cose, proprio il ritorno da avversario di Corini è un altro elemento di grande curiosità, sia per il grande passato del bresciano come giocatore (un po' meno da allenatore), sia perchè attualmente il Genio è la bestia nera del Palermo: tre gare da allenatore rivale e tre vittorie per l'ex capitano, sulla panchina del Novara un anno fa e nella gara di andata a Brescia.Per quanto riguarda le formazioni, in casa Palermo le uniche novità sono legate agli importanti rientri di Aleesami e soprattutto Rajkovic in difesa. Nella linea a quattro disegnata da Stellone per la retroguardia, il serbo affiancherà nuovamente Rispoli al centro e il norvegese tornerà a sinistra dopo aver giocato nei tre di centrocampo a Perugia, con Salvi confinato in panchina. In mezzo al campo Jajalo e Murawski sembrano gli unici sicuri di un posto da titolare, mentre Haas si gioca una maglia con Chochev pur essendo favorito. In attacco conferme per Puscas che cerca continuità dopo la doppietta del "Curi", alle sue spalle ancora una volta Trajkovski e Falletti. Nel Brescia fuori solo Mateju, pertanto formazione confermata. Davanti al portiere Alfonso la linea composta dai terzini Sabelli e Martella e dai centrali Cistana e Romagnoli; in mezzo al campo Bisoli e Ndoj al fianco della stellina Tonai, mentre Spalek farà da suggeritore al temibile tandem offensivo Donnarumma-Torregrossa.PROBABILI FORMAZIONIPALERMO - Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Murawski, Haas, Jajalo, Trajkovski, Falletti, Puscas.BRESCIA - Alfonso, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella, Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Donnarumma, Torregrossa.