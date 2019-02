PALERMO - Nella vita, si sa, non ci si può davvero stupire di nulla. E quanto è accaduto in questi ultimi due mesi, in cui il calcio a Palermo è finito in mano a presunti imprenditori inglesi che speravano di poter gestire tutto senza il becco di un quattrino in mano, spiega in maniera ancor più esauriente questo concetto. Ma sono le ultime novità a strappare agli appassionati di calcio un sorriso dettato più dall'amarezza che dal reale divertimento di fronte a una vicenda che di comico o di divertente non ha davvero nulla. Sì, perchè gli esponenti della Sport Capital Group hanno cercato a vario titolo di recuperare, con i vari tentativi di cessione e con il successivo disimpegno che ha portato al ritorno in sella del tandem composto da Rino Foschi e Daniela De Angeli, quel denaro che non hanno speso ma che, dal loro punto di vista, era dovuto nei loro confronti per il "lavoro svolto".Quel denaro che Clive Richardson e gli altri esponenti della Sport Capital Group hanno reclamato in tutte le trattative fin qui condotte per conto dell'Unione Sportiva Città di Palermo, in particolare quelle con l'imprenditore foggiano Raffaello Follieri e con il colosso a stelle e strisce York Capital. Un milione e 200mila euro, questa la richiesta del gruppo che batte bandiera britannica e che veniva visto come una sorta di risarcimento. Una somma di denaro che, però, può assumere una sola definizione: plusvalenza. Ecco perchè, dopo averci provato in un paio di tentativi però andati a vuoto, la Sport Capital Group ha deciso di mollare gli ormeggi e di tornare da dove era venuta, dopo aver illuso i tifosi del Palermo e soprattutto aver messo ulteriormente nei guai Maurizio Zamparini, il quale ha anche dato il via alla procedura di messa in mora nei confronti della stessa società britannica, senza però intaccare il Palermo.La notizia delle ultime ore riguarda Emanuele Facile, l'uomo che a suo dire ha provato in tutti i modi a cercare una soluzione per il futuro del Palermo calcio, per poi additare prima gli inglesi e in seguito lo stesso Zamparini accusandoli di bloccare ogni genere di trattativa per la cessione, sul nascere oppure ad affare in corso. L'ex amministratore delegato del club di viale del Fante, stando a quanto si legge stamani sul Giornale di Sicilia, avrebbe richiesto un buonuscita non quantificata in cifre per i 47 giorni in cui ha prestato servizio presso il Palermo calcio. Una richiesta ai limiti dell'assurdo visto che, oltre ad aver avviato formalmente la trattativa con Follieri e tentato di rassicurare tifosi e stampa con una serie di dichiarazioni molto più simili a delle supercazzole, Facile non ha esattamente svolto il lavoro per cui era stato nominato amministratore delegato. In ogni caso, gli è stato corrisposto un rimborso per le spese con tanti saluti e l'invito a non rivederci più.