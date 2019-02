, così lo ha definito Roberto Stellone al termine del match del 'Curi' contro il Perugia, tre punti frutto di sacrificio e determinazione che ha portato il Palermo nuovamente al successo e sopratutto a segnare i primi tre punti di questo 2019 iniziato veramente male con due sconfitte ed un pareggio. Il momento difficile a livello societario non è stato ancora superato quello è certo ma la squadra nel match di ieri vinto per 2-1 in Umbria ha dimostrato di esserci e di saper trovare la forza di andare anche oltre le difficoltà. E' stata dunque la vittoria del gruppo, che dopo lo sfogo di Bellusci ha trovato nei tifosi grande sostegno nel preparare la complicata sfida in trasferta contro gli uomini di Nesta, e quella degli stessi tifosi che al rientro della squadra in città hanno voluto festeggiare il ritorno dei propri beniamini.(circa duecento, ndr) che hanno atteso in tarda serata il pullman dei rosanero di rientro dalla sfida col Perugia per manifestare con entusiasmo la propria vicinanza alla squadra, con il piazzale antistante all'impianto palermitano che si è trasformato in una vera e propria curva da stadio nel momento in cui i rosanero sono tornati. Cori, fumogeni e striscioni hanno fatto da coreografia ad un momento felice per la squadra che adesso con questa iniezione di fiducia potrà preparare la decisiva sfida di venerdì prossimo contro il Brescia (che ieri vincendo il suo match contro il Carpi si è riportato in testa alla classifica a +1 sugli uomini di Stellone, ndr) in cui proprio i tifosi hanno già lanciato l'appello a presentare uno stadio pieno di entusiasmo e sopratutto di presenza sugli spalti.