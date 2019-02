A disp: 1 Bizzarri, 12 Perilli, 2 Rosi, 3 Felicioli, 11 Melchiorri, 13 Sgarbi, 17 Carraro, 18 Bordin, 23 Moscati, 26 Falzerano, 27 Han, 28 Kouan.

All: Alessandro Nesta.

PALERMO: 1 Brignoli, 14 Salvi, 2 Bellusci, 24 Szyminski, 3 Rispoli (cap.), 8 Jajalo, 32 Haas, 19 Aleesami, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 29 Puscas.

A disp: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 30 Nestorovski, 34 Cannavò.

All: Roberto Stellone.

45' Un minuto di recupero.41' Destro a giro di Puscas che per poco non sorprende Gabriel.35' Sadiq fallisce una clamorosa palla gol di testa.31' Puscas lavora un buon pallone per Falletti che prova a rilanciare il rumeno in area ma viene pescato in posizione di fuorigioco.22' Errore di Salvi in area piccola e conclusione in area di Verre con Brignoli che si supera ancora una volta mettendo in corner.14' Occasione per Kingsley con Brignoli che devia in corner.Batte il Perugia,Squadre in campo per il calcio d'inizio. Palermo con il 3-4-2-1 con Rispoli e Aleesami avanzati a centrocampo con Jajalo e Haas.Puscas 1'.PERUGIA: 22 Gabriel, 7 Mazzocchi, 4 El Yamiq, 21 Cremonesi, 25 Falasco, 14 Kingsley, 8 Bianco (cap.), 24 Dragomir, 5 Verre, 10 Vido, 19 Sadiq.ARBITRO: Marco Serra (Torino).NOTE - Ammoniti: Haas 27', Bianco 39'.