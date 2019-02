Io penso che il lavoro di un allenatore è quello di cercare di mettere in condizioni la squadra di esprimersi al meglio. Ci sono delle partite dove calci poche volte in porta e fai gol e delle partite dove, come quella col Foggia, calci diverse volte e non riesci a trovare la via del gol. Sarebbe molto più grave non trovare le soluzioni, perché in quel caso potrebbe essere un problema di smarcamento, di uomini o di tattica".

Noi mentalmente stiamo bene, al di là delle situazioni societarie i ragazzi mi danno segnali confortanti. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento".

. Domani alle 15 i rosanero sfideranno in trasferta il Perugia di Alessandro Nesta. Intervistato dal sito ufficiale del club di viale del Fante, Roberto Stellone ha ripercorso la settimana attraversata dai suoi ragazzi: "Dopo lo sfogo di Bellusci e il discorso del direttore siamo ancora più compatti. Quello di Bellusci è stato un sfogo di un giocatore, di un uomo, che da l'anima in campo come tutti i suoi compagni e che sta cercando insieme al suo staff, al direttore ed ai compagni di cercare di uscire da questa situazione che non ci piace e che non è semplice ma tutti insieme possiamo farcela. Sia Haas che Aleesami sono recuperati, molto probabilmente faranno parte della partita".: "Contro il Foggia non ho visto una squadra con paura, ho visto una squadra che ha provato a vincere fino alla fine. Se andiamo a vedere le occasioni create la squadra meritava sicuramente la vittoria. E' solo un momento dove non ci gira neanche bene, cosa che magari fino a un mese fa succedeva che calciavi anche meno volte in porta e vincevi la partita. E' un momento così, un momento delicato, ma noi dobbiamo essere bravi ad uscirne.: "Il Perugia è una squadra giovane che gioca bene. Sono molto più riposati di noi perché nel turno precedente non hanno giocato e quindi saranno sicuramente più freschi, ma dall'altra c'è un Palermo che ha grandi qualità e grandi giocatori che vuole uscire da questa situazione. Quindi sarà una partita in cui loro cercheranno di battere il Palermo per i motivi che sappiamo e noi dobbiamo cercare di vincere per uscire da questo momento negativo".: "I crampi della partita di lunedì sono avvenuti ad un paio di giocatori negli ultimi dieci minuti, ma abbiamo analizzato i dati della partita e i ragazzi hanno corso molto, forse è stata la partita dove abbiamo corso di più. Quindi non c'è problema fisico perché fino ad oggi la squadra nei secondi tempi ha cercato sempre di provarci fino alla fine. Contro il Foggia, dove abbiamo corso per 75 minuti, l'ultimo quarto d'ora qualcuno ha accusato la fatica, ma è anche un discorso emotivo. Stiamo bene, pensiamo a lavorare e cercare di uscire da questa situazione.