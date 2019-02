n programma domani alle ore 15 al 'Curi' di Perugia. Per il Palermo di Roberto Stellone l'ostacolo da superare è la formazione di Alessandro Nesta che lotta per rientrare in zona play off e che nell'ultimo turno ha strapazzato l'Ascoli con il rotondo risultato di 3-0. I rosanero, che hanno già svolto il loro primo allenamento nella Capitale in attesa del nuovo trasferimento in Umbria, hanno visto la presenza anche di Nestorovski e Moreo, partiti comunque con la squadra al contrario di Mazzotta, Pirrello, Rajkovic e Alastra, che nonostante la loro assenza durante la gara saranno vicini alla squadra per compattare un gruppo che in questo momento più che mai ha bisogno di ritrovare serenità e voglia di riprendersi quel primo posto perso qualche giorno fa appannaggio del Brescia.dopo il forfait dell'ultimo minuto con il Foggia ma perde Murawski per squalfica. In difesa la coppia di centrali sarà composta ancora una volta da Bellusci e Szyminski mentre il ritorno del terzino norvegese consente a Salvi e Rispoli di giocarsi un posto sulla fascia destra con l'ex Cittadella al momento il leggero vantaggio. A centrocampo le scelte sono più che obbligate vista la già citata assenza di Murawski che costringe il tecnico romano a dover puntare sul solito Jajalo con Haas e Fiordilino ai lati e Chochev pronto a subentrare a gara in corso. In dubbio potrebbe esserci la presenza dello svizzero ex Atalanta dato che dopo il colpo alla testa subito col Foggia e l'ok dello staff medico Stellone potrebbe comunque decidere di concedergli un turno di riposo.con Trajkovski e Falletti chiamati agli straordinari nel ruolo di trequartisti alle spalle dell'unica punta che sarà Puscas per le già note assenze di Nestorovski e Puscas. Il rumeno è alla ricerca di un gol che manca ormai quasi da tre mesi e la trasferta contro il Perugia potrebbe essere l'ultima occasione per sbloccarsi prima dei rientri definitivi dei colleghi di reparto. Stellone tiene comunque pronta l'unica alternativa per aumentare il peso offensivo dei rosa in avanti, ovvero il giovane della Primavera Kevin Cannavò.