, intraprendendo la strada che potrebbe portarlo alla guida del nuovo Palermo calcio. L'imprenditore foggiano è uscito allo scoperto in maniera chiara nelle scorse ore, con un'intervista apparsa stamani su La Repubblica in cui ribadiva la propria intenzione di mettere le mani sul club ormai quasi abbandonato dalla Sport Capital Group e rimasto nelle mani dell'attuale amministratore delegato Emanuele Facile. Follieri, nel frattempo, ha effettuato il proprio sbarco presso l'aeroporto Falcone e Borsellino del capoluogo siciliano, arrivando poco dopo l'ora di pranzo alla presenza - si presume - di alcuni suoi collaboratori. Dopo aver fatto capolino presso l'aeroporto, l'ex compagno di Anne Hathaway ha fatto rotta verso la città, dove alloggerà presso l'Hotel Wagner in pieno centro., che vedrà impegnato l'imprenditore pugliese con ogni probabilità con l'avvocato Di Trapani. Si tratta del legale che ha lavorato alle dipendenze di Maurizio Zamparini nelle sue ultime settimane da patron del Palermo, e stando alle informazioni in nostro possesso è proprio lui a fare da esponente principale nel pool di legali a disposizione di Raffaello Follieri nella trattativa per mettere le mani sul club. Un primo incontro tra lo stesso Follieri ed Emanuele Facile era previsto, in base alle indiscrezioni circolate nelle scorse ore, con Milano scelta come location intermedia per iniziare a gettare le basi per un nuovo passaggio di proprietà in casa Palermo. Non è da escludere che questo incontro tra Follieri e l'amministratore delegato del club di viale del Fante si sia effettivamente tenuto in terra meneghina.