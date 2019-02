L'imprenditore foggiano è giunto in città per mettersi al lavoro per portare avanti la trattativa per l'acquisizione del club di viale del Fante. Queste le sue parole: "Stiamo andando avanti, siamo qui a Palermo come avevo promesso per verificare la possibilità di concludere questa acquisizione. Non ho molti dettagli da fornire, sono in contatto con i legali del Palermo. Preferisco non parlare di cose tecniche, voglio solo dire che stiamo portando avanti la trattativa. Non ho mai nascosto l'interesse ad acquisire il Palermo, siamo convinti di farlo dopo aver verificato che ci siano le giuste condizioni. Sappiamo quel che serve per la gestione della società, per arrivare a giugno e poi andare avanti. Voglio ringraziare i tifosi, c'è stato grande affetto nei nostri confronti, era importante che io venissi qui a dimostrare che la nostra proposta è seria. Le transazioni si fanno tra due parti - conclude Follieri - , l'avvocato Di Trapani rappresenta il nostro gruppo".