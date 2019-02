Quelle di Giuseppe Bellusci, quelle tirate fuori con rabbia ma anche con tanto raziocinio nell'infuocato post partita di Palermo-Foggia, sono parole dettate da un mix di tante sensazioni. Quasi tutte negative o comunque dettate da sentimenti negativi, qualcosa di inimmaginabile fino a un mese fa per una squadra che stava comandando con merito e autorità il campionato, tanto da far pensare che niente e nessuno potesse scalfire tutto questo. E non sono mancate le reazioni, soprattutto di approvazione nei confronti di Bellusci, il quale ha difeso a spada tratta la squadra che si sta trovando in una situazione più grande della squadra stessa. Ma anche Roberto Stellone ha usato parole forti a gara finita, invitando - cordialmente anzichè no - i contestatori a disertare lo stadio qualora l'intenzione di questi ultimi fosse quella di bersagliare il Palermo anzichè incitarlo.Si reclama il diritto a contestare, a fischiare, a prendersela con quelli che - a conti fatti e ultime notizie alla mano - sono gli ultimi responsabili per il bailamme che sta succedendo attorno al Palermo e alla città di Palermo, inevitabilmente coinvolta in un caos pazzesco e fuori da ogni logica. Impossibile prendersela con chi ha l'unica colpa di scendere in campo in difesa di una maglia sudata e indossata con impegno, dedizione e grande qualità per venti partite, tanto da aver ripreso la testa della classifica con una serie di prestazioni da grande formazione e da indurre addetti ai lavori e avversari ad ammetterne la superiorità sul resto del plotone. Ed è anche sbagliato riversare nei confronti di un allenatore e dei propri giocatori (fatti salvi quelli che per infortuni e squalifiche hanno saltato le ultime gare) la rabbia e la frustrazione nei confronti di una società che non c'è.Cosa si può contestare a un gruppo di ragazzi che sta pensando solo al campo e - per detta di Bellusci - non pensa a reclamare gli stipendi ma solo a fare bene sul terreno di gioco? Quali accuse possono essere mosse a un gruppo di ragazzi che da oltre un mese vengono costantemente messi in discussione con affermazioni del tipo "il Brescia è molto più forte", "finirà come l'anno scorso" oppure "servono rinforzi"? E infine, sempre attingendo dalle dichiarazioni del difensore rosanero, come ci si può aspettare che questo Palermo, accerchiato dal caos societario e dai continui giunti in questi giorni da svariate parti, possa giocarsi partite importanti in un campionato non così lungo in condizioni mentali e psicologiche a dir poco altalenanti? Il tutto condito da un altro dato tutt'altro che edificante: la non presenza del pubblico, tanto che anche ieri al "Barbera" c'erano meno di 5.000 spettatori.E a conti fatti sarebbe la quarta consecutiva. Dopo una salvezza ottenuta con i capelli in seguito a una stagione con nove cambi in panchina. Dopo una retrocessione annunciata già a metà campionato con scelte cervellotiche tra mercato e panchina. Dopo un campionato che sembrava in mano per poi sfuggire e un playoff in cui eventi extra-calcistici hanno tolto dalla visuale degli osservatori altri errori marchiani commessi nella "stanza dei bottoni". Quelli che seguiranno saranno giorni ancor più roventi, tra una situazione societaria che stamattina ha riportato l'ennesimo colpo di scena e uno spogliatoio che, attraverso uno dei propri esponenti più carismatici ed esperti, ha espresso malcontento e tanti altri scompensi di natura mentale e psicologica. Intanto sabato si va a Perugia, senza sapere con quali prospettive presentarsi al "Curi" ma con un'unica e incrollabile certezza: i tre punti da provare a conquistare.