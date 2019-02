A disposizione: 12 Avogadri, 22 Pomini, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 13 Ingegneri, 18 Chochev, 19 Aleesami, 21 Fiordilino, 34 Cannavò.

Allenatore: Roberto Stellone.

FOGGIA: 16 Leali, 15 Ngawa, 2 Billong, 14 Martinelli, 3 Ranieri, 25 Gerbo (cap.), 7 Greco, 11 Kragl, 18 Galano, 30 Busellato, 9 Iemmelo.

A disposizione: 12 Sarri, 22 Noppert, 4 Agnelli, 6 Loiacono, 10 Deli, 17 Cicerelli, 19 Mazzeo, 20 Chiaretti, 23 Marcucci, 27 Boldor, 28 Ingrosso, 33 Matarese.

Allenatore: Pasquale Padalino.

39' Occasione per Trajkovski che lanciato da Falletti calcia con Leali che devia in corner.21' Galano scappa in contropiede e a tu per tu con Brignoli sbaglia con il pallone che s'impenna.20' Trajkovski calcia in porta, Billong devia in corner.17' Cross insidioso di Gerbo che per poco inganna Bellusci.10' Ci prova Falletti, tiro potente con Leali che para.7' Conclusione di Jajalo potente ma imprecisa.1' Subito occasione per Falletti che da dentro l'area non trova la coordinazione giusta.Batte il Foggia, PARTITI!Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.1 Brignoli, 3 Rispoli (cap.), 24 Szyminski, 2 Bellusci, 14 Salvi, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 20 Falletti, 10 Trajkovski, 29 Puscas.: Davide Ghersini (Genova).Ammoniti: Gerbo 24', Salvi 31', Murawski 40'.