BRIGNOLI 6 Bravo ad opporsi ad un colpo di testa e un tiro insidioso di Iemmello, per il resto inoperoso.RISPOLI 6 Con la fascia da capitano il terzino gioca un'onesta partita mettendo diversi cross poco precisi però.SZYMINSKI 6 Il polacco accorcia bene sugli avversari che hanno poco spazio.BELLUSCI 6 Il centrale gestisce il reparto arretrato portando la sua esperienza.SALVI 6 Ancora una volta adattato nel ruolo di terzino sinistro l'ex Cittadella ci mette tanta volontà.MURAWSKI 5,5 Il centrocampista pensa più a distruggere il gioco avversario che ricamare quello dei suoi.JAJALO 5,5 Il metronomo rosanero perde troppi palloni importanti a centrocampo.HAAS 6 Parte bene, poi nel secondo tempo è costretto ad uscire per uno scontro con un avversario.TRAJKOVSKI 6 Qualche buona azione nel primo tempo e azioni pericolose che nascono dal suo destro ma poi nulla più.FALLETTI Corre e s'impegna ma non trova mai la porta quando ha delle grandi occasioni.PUSCAS 6 Qualche miglioramento rispetto alle ultime uscite ma manca ancora la lucidità.CHOCHEV S.VCANNAVO' S.VFIORDILINO S.V