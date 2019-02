, innanzitutto per una vittoria che manca da 180'. Il Palermo di Roberto Stellone domani nel posticipo contro il Foggia, dopo una settimana costellata da notizie poco chiare a livello societario ed un mercato chiuso senza nessun movimento nè in entrata nè in uscita, dovrà provare a portare a casa tre punti fondamentali per scacciare questo inizio di 2019 per nulla positivo. Il tecnico in questi giorni ha ovviamente provato ad isolare l'ambiente da tutte le questioni extra calcistiche anche se non deve essere stato un compito per niente facile. La visita poi dei tifosi rosanero ieri al campo di allenamento di Boccadifalco per sostenere sia la squadra che il direttore dell'area tecnica Rino Foschi dovrebbe aver caricato positivamente una squadra che nelle ultime due partite ha dimostrato considerevoli passi indietro.per l'allenatore romano iniziano ad arrivare dall'infermeria che inizia a svuotarsi anche se parzialmente. Contro il Foggia l'emergenza in difesa diventa meno pesante con il ritorno di Haitam Aleesami sulla fascia sinistra mentre Rajkovic e Pirello proseguono il loro lavoro di recupero. La coppia di centrali sarà ancora quella composta da Bellusci e Szyminski con Rispoli nell'altra fascia di competenza. A centrocampo accanto all'inesauribile Jajalo toccherà a Chochev prendere il posto di Murawski e giocare al fianco di Haas. Le scelte obbligate invece restano quelle da fare in attacco per Stellone., insieme al baby Cannavò proveniente dalla primavera ma che contro la Cremonese ha fatto il suo esordio in serie B, è l'unico attaccante titolare su cui l'allenatore possa contare. Il rumeno non è ancora al massimo della sua forma ma la contemporanea assenza di Nestorovski e Moreo, con il macedone che proverà a recuperare per la sfida col Brescia mentre il milanese già dalla prossima con il Perugia, potrebbe giocare un ruolo fondamentale a livello emotivo per dimostrare finalmente il suo valore dopo ormai quasi due mesi a secco di reti.