I pm non hanno intenzione di fermarsi e stanno proseguendo con gli accertamenti. Il Giornale di Sicilia, evidenzia che l'ipotesi potrebbe essere quella che Maurizio Zamprini abbia cercato: "Un modo occulto per restare in sella e salvare il salvabile, senza esporsi in prima persona perché già sufficientemente compromesso con le inchieste giudiziarie".

. I dubbi e le incertezze sulla nuova proprietà inglese continuano ad aleggiare.: il primo è quello di una nuova istanza di fallimento, ricordando che su quella respinta nei mesi scorsi sta continuando ad indagare la Procura di Caltanissetta. Ai 115 creditori è stato tra l'altro chiesto, tramite una mail, di attendere trenta giorni cercando di evitare di adire le vie legali. Il secondo scenario è invece legato alla cessione al gruppo inglese, ma attualmente stanno vagliando la documentazione per capire i soggetti coinvolti nell'operazione.