un panificio, un rivenditore di pneumatici, un negozio di articoli sportivi, l’agenzia che cura l’amplificazione allo stadio, l’agenzia dei servizi di speakeraggio e di animazione, la ditta di manutenzione degli ascensori dello stadio, l’agenzia di viaggi, l’azienda a cui fa riferimento il pullman con tanto di logo della squadra, l’agenzia delle hostess, la ditta del catering e per finire un ospedale e l’azienda che produce ghiaccio.

Alcuni hanno ricevuto dei pagamenti in maniera tale da evitare che la gara di lunedì non venisse disputata, ma il rischio è quello che i creditori vadano avanti agendo per vie legali attraverso un decreto ingiuntivo, come tra l'altro già fatto in occasione del pignoramento di parte dei proventi derivati dalla cessione di Struna.

PALERMO - 115 i creditori del Palermo Calcio per un ammontare di circa tre milioni di euro. Con una mail la società ha chiesto 30 giorni di tempo e di evitare le vie legali per ottenere il credito vantato. L'edizione odierna de La Repubblica ha rivelato le ditte alle quali il club deve pagamenti, aziende di vario tipo: