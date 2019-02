nei confronti del dirigente romagnolo che nei fatti durante l'ultimo giorno di calciomercato era stato formalmente spogliato dei suoi poteri. Per ora dunque Foschi non si tocca, così come anche il presidente in pectore Richardson resta al suo posto nonostante l'annuncio di due giorni fa, almeno fino alla sfida con il Foggia.

sui cancelli dello stadio 'Barbera' per dimostrare la vicinanza da parte della tifoseria ad uno dei dirigenti che nel corso degli anni ha dimostrato sempre di tenere al bene del Palermo, entrando nella storia di questo club nei primi anni di gestione Zamparini che lo volle subito con lui come direttore sportivo dopo l'acquisto della società nel lontano 2003. 'Rino non si tocca' così recita il cartellone, un messaggio semplice ma diretto da parte della tifoseria rosanero nei confronti dell'attuale direttore dell'area tecnica Rino Foschi. Un Foschi ancora in carica in quanto il primo Cda dall'avvento della nuova società non ha ratificato alcuna proposta di licenziamentosarà lo spartiacque per diversi elementi dell'attuale organigramma in quanto un'ennesima sconfitta potrebbe portare a nuovi ribaltoni non solo nei quadri dirigenziali ma, anche e sopratutto, sulla panchina dei rosanero. La posizione di Stellone dopo le due sconfitte con Salernitana e Cremonese inizia infatti a traballare e al tecnico romano serve una vittoria per scacciare questa crisi di inizio 2019. In tal senso le dimissioni rinviate di Richardson e il congelamento di Foschi prima della sfida di lunedì vanno intesi come un chiaro segnale distensivo nei confronti dell'ambiente che in queste ultime settimane ha vissuto avvolto da parecchia tensione.è dunque nelle mani dello stesso allenatore che in questi giorni ha provato ad isolare il gruppo prima dalle voci di mercato, che avrebbero voluto diversi elementi ricercati da club di A e B, e poi ovviamente da tutte le vicende societarie legate al futuro del club nel caso di una mancata iscrizione nel prossimo campionato di competenza. Il tecnico sa che una bella vittoria davanti al proprio pubblico può portare una boccata d'ossigeno, quantomeno dal punto di visto sportivo, dato che i rosanero in un paio di settimane hanno dilapidato il tesoretto di punti che avevano nei confronti delle dirette inseguitrici al primo posto. Nel frattempo proprio una delle inseguitrici, il Lecce di Fabio Liverani, nell'anticipo contro l'Ascoli si è visto sospendere il match al 'Via del Mare' per un brutto scontro che ha coinvolto il suo giocatore Scavone costretto ad uscire in ambulanza dopo aver perso i sensi. Il big match di domani sarà invece quello fra Brescia e Pescara.