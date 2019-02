Il Consiglio di Amministrazione si è riunito per la prima volta da quando il club di viale del Fante è passato dalle mani di Maurizio Zamparini a quelle della Sport Capital Group, e nonostante il terremoto che ha avuto luogo nella giornata di ieri, gli equilibri non sembrano essere mutati. Sia Clive Richardson che Rino Foschi, infatti, non avrebbero lasciato i rispettivi ruoli all'interno del Palermo Calcio. Il presidente inglese, che proprio nel giorno che ha concluso il mese di gennaio aveva fatto sapere di voler lasciare nelle mani di Emanuele Facile proprio la gestione del club rosanero nello specifico, non ha lasciato la propria mansione almeno in sede di CdA. Stessa situazione per il direttore dell'area tecnica della formazione rosanero, che ieri in base alle voci che sono circolate fin dalla mattina era stato esonerato dall'incarico proprio dallo stesso amministratore delegato Facile, il quale sembrava poter ottenere pieni poteri per quanto riguarda la gestione amministrativa e societaria del Palermo calcio., anche in base a quanto è accaduto nella giornata di ieri, che è stata anche quella in cui si è conclusa la finestra invernale di calciomercato. Il dirigente romagnolo, nonostante si parlasse di lui come di un corpo estraneo relativamente al Palermo calcio, aveva continuato a condurre le trattative per conto della società rosanero tanto da trovarsi presso l'hotel Da Vinci di Milano - la sede delle ultime ore di compravendita e del deposito dei trasferimenti dei calciatori - proprio ieri. La cosa paradossale è che il Palermo avrebbe anche potuto concludere una operazione in uscita, con la cessione a titolo definitivo di Haitam Aleesami al Frosinone. Il tutto mentre Foschi si trovava proprio nella sede del calciomercato, ma i dirigenti del club ciociari si sono trovati spiazzati dalle ultime voci che si sono rincorse riguardo al nuovo assetto dirigenziale del Palermo, a tal punto da non sapere con chi trattare per l'acquisto dell'esterno sinistro norvegese, facendo dunque naufragare l'affare.per non rovinare l'equilibrio già abbastanza precario dello spogliatoio guidato da Roberto Stellone, in vista della sfida fondamentale di lunedì sera al "Barbera" contro il Foggia. Dunque appare assai probabile che eventuali novità in seno al Consiglio di Amministrazione e alla dirigenza rosanero - se ce ne saranno - arriveranno solo dopo la gara contro la squadra guidata da Pasquale Padalino.