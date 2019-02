Resta invece un mistero il destino di Nilklas Gunnarson. Per il norvegese, portato in Sicilia sempre dal duo Richardson-Holdsworth, si attendeva il deposito del contratto, con l'ad Facile che aveva dato ormai per certo il giocatore come della società rosanero, ma al momento non sono ancora arrivate novità in merito al calciatore svincolato recepito dalla Sport Capital Group. L'ultima giornata di mercato infine ha visto diversi giocatori dell'attuale rosa accostati ad altri club (vedi Mazzotta, Bellusci, Chochev, Aleesami, Rispoli, Falletti) senza però che quest'ultimi stati in grado di concludere vista la completa incertezza sull'interlocutore da consultare. Il Palermo quindi, a parte le cessioni di Struna agli Houston Dinamo e di Embalo al Cosenza, resta lo stesso di inizio gennaio. Adesso tocca a Stellone isolare questo gruppo per tornare a condurre un campionato da protagonisti.

e terminata con un ulteriore e profondo senso di incertezza. Le ultime ventiquattro ore di mercato invernale per il Palermo possono essere riassunte in questo modo, con un nulla di fatto dettato però da un'enorme confusione all'interno della società di viale del Fante che in pratica ha chiuso le trattative senza dare un riferimento chiaro su chi in realtà le conducesse. Già nella mattinata di ieri infatti la notizia del presunto licenziamento di Foschi, giunta per i ripetuti contrasti con la nuova proprietà inglese ed in particolare con il presidente Richardson ed il suo consulente Holdsworth, aveva già scosso l'ambiente rosanero che nel giorno più importante per la chiusura del mercato si trovava senza il suo direttore dell'area tecnica. Al mercato da quel momento avrebbero dunque pensato gli inglesi? Giammai. Qualche ora dopo infatti si defilano sia Richardson ( con un comunicato della Sport Capital Group ) che lo stesso Holdsworth con Emanuele Facile che resta dunque l'unica figura a capo dell'organigramma societario.traghettava dunque il Palermo alle ultime ore di mercato in cui procuratori e agenti cercavano disperatamente un interlocutore con cui trattare. Foschi, il cui allontanamento dalla società non è mai stato ufficializzato, era presente a Milano e avrebbe incontrato anche alcuni agenti di giocatori rosanero per discutere le loro posizioni (vedi Fiordilino ricercato dall'Ascoli ma alla fine sfumato, ndr) senza però portare a conclusione alcuna operazione nè in entrata nè in uscita. Alla fine l'unico arrivo 'reale' è stato quello dell'ex primavera Giuliano di ritorno dal prestito alla Pro Piacenza mentre gli obiettivi individuati dalla dirigenza inglese andavano sfumando di ora in ora. L'ultimo in ordine di tempo, il centrocampista spagnolo Chirivella del Liverpool, alla fine ha preferito far ritorno a casa all'Extramadura, nella serie B spagnola.