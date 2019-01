, e non tanto perchè è coincisa con la conclusione della finestra invernale di mercato. Non ci sono ancora state operazioni nè in entrata nè in uscita e difficilmente se ne registreranno, ma proprio Milano - il luogo in cui si stanno svolgendo le ultime trattative tra i club professionistici - è stata il teatro di un incontro importante che potrebbe dare una nuova svolta per il futuro del Palermo. I protagonisti di questo incontro sono stati Rino Foschi ed Emanuele Facile, i due uomini che possono essere visti come il passato e il presente (nonchè il futuro) del club di viale del Fante e che proprio in questa ottica hanno deciso di vedersi a quattr'occhi per fare il punto della situazione in casa rosanero. E potrebbe essere giunto il momento di prendere delle decisioni fondamentali., visto che il dirigente romagnolo rappresenta di fatto l'unico punto di contatto con la vecchia proprietà di Maurizio Zamparini e in un certo senso un buon tramite con la nuova gestione del Palermo, rappresentata dalla Sport Capital Group. Si è trattato di fatto anche dell'ultimo incontro formale e "istituzionale" tra l'amministratore delegato e l'ormai ex direttore dell'area tecnica del club di viale del Fante, con Foschi che in base alle notizie circolate in mattinata ha ricevuto il benservito proprio da Facile. Impensabile che i due abbiano parlato di mercato, visto che il romagnolo non se ne occupa più per il Palermo almeno in maniera formale, mentre il ruolo di Facile è da vedere più in ottica gestionale, tanto che nei suoi riguardi si inizia a paventare la possibilità di un ruolo a dir poco cruciale.Almeno questa sarebbe l'indiscrezione lanciata dai colleghi del Giornale di Sicilia, i quali hanno comunque colto la palla al balzo in base alle ultime esternazioni di Clive Richardson. L'ex presidente del club di viale del Fante, le cui dimissioni sono già state rese note dalla Sport Capital Group e verranno presto formalizzate anche sul sito ufficiale del club rosanero attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti lasciato intendere che le sorti del Palermo sono in mano proprio a Facile, mentre è intenzione di Richardson prendersi cura dei nuovi investimenti sul fronte sportivo della Sport Capital Group. E anche l'ottima gestione delle domande dei giornalisti, dimostrata ieri mattina dopo l'arrivo degli ufficiali del Covisoc, rappresenta un altro indizio sull'abilità e la professionalità dimostrata da Facile.