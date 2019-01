I comunicati pubblicati dal Palermo e la Sport Capital Group hanno tra l'altro confermato che la Lega B ha chiesto ulteriori chiarimenti e che le loan notes da 15 milioni di euro sono state sottoscritte dalla società Vad Option 1 Ltd, alle cui spalle vi sono i maltesi di Abalone. Quest'ultimi già noti alle vicende italiane in occasione delle vicende che ha attraversato l'azienda Melegatti. hanno tra l'altro confermato che la Lega B ha chiesto ulteriori chiarimenti e che le loan notes da 15 milioni di euro sono state sottoscritte dalla società Vad Option 1 Ltd, alle cui spalle vi sono i maltesi di Abalone. Quest'ultimi già noti alle vicende italiane in occasione delle vicende che ha attraversato l'azienda Melegatti.

“La funzione di Clive Richardson e della Global Futures Sport nel Palermo e in altre attività di Sport Capital Group è nell’ambito del calcio e dello sport. Non abbiamo alcun coinvolgimento nella parte finanziaria né in quella degli investitori. Questo è confermato da me. Il mio ruolo nel Palermo è un ruolo non esecutivo e le finanze e la gestione quotidiana sono gestite da Emanuele Facile“.

. Dopo la bomba lanciata da Marco Bellinazzo che ha praticamente spiegato per quali motivi il club di viale del Fante rischia l'esclusione dal calcio italiano dopo la mancata presentazione di una parte della documentazione relativa al passaggio di proprietà, oggi l'ex patron Maurizio Zamparini sembra intenzionato a denunciare gli inglesi.. L’imprenditore friulano, infatti, avrebbe ricevuto nella sua residenza ad Aiello del Friuli l’avvocato che ha seguito le ultime vicende giudiziarie dell’ex patron rosanero.. Un idea maturata nei giorni scorsi, prima dell'udienza della Cassazione. Il fatto che gli inglesi non abbiano ancora immesso capitali nel club rosanero non fa ben sperare in tal senso, con Richardson che si è anche tirato fuori dichiarando che il suo ruolo non è esecutivo:: "C’è sicuramente qualche rischio. Se uno acquisisce più del 10% deve presentare una copertura assicurativa e una lettera di patronage da parte della banca. È chiaro che nel caso in cui il socio, addirittura di maggioranza, non provvede a presentare questa documentazione, la Federazione non può concedere l’affiliazione. Se non le hanno? Devono procurarsele".e avrebbe riallacciato i contatti con Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Palermo, che già in passato aveva manifestato, insieme ad altri imprenditori locali, la voglia di entrar a far parte del club rosanero con una quota minoritaria.