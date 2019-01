affaticamento dei muscoli gemelli e del muscolo soleo in assenza di lesione strutturale che in concreto vuol dire almeno due gare out per l'attaccante che verrà valutato giornalmente per la sintomatologia dolorosa e che ha già iniziato i il percorso riabilitativo del caso.

PALERMO - Piove sul bagnato in casa rosanero. Come se non bastasse già l'avvio complicato di questo 2019 con due sconfitte nelle prime due gare contro Salernitana e Cremonese, a cui va aggiunta la situazione societaria non ancora chiara dopo l'apparente passaggio di consegne fra Maurizio Zamparini e la nuova proprietà inglese, gli infortuni tornano ad accanirsi sui giocatori del club di viale del Fante. Stavolta a farne le spese è Stefano Moreo, attaccante classe '93 che nell'ultima trasferta allo 'Zini' è uscito malconcio. La gara dell'ex Venezia ė durata infatti solo 33' prima che un fastidio, inizialmente individuato nel polpaccio, costringesse l'attaccante a lasciare il campo per il collega Puscas.Un peccato perché l'avvio di Moreo era apparso promettente, con un'azione personale da punta vera e un contropiede innescato nella stessa occasione in cui poi si è fatto male. Gli esami strumentali effettuati ieri presso il Policlinico di Monza non hanno lasciato spazio all'immaginazione con un evidenteUn'ennesima tegola per Stellone che dopo i problemi in difesa adesso dovrà fronteggiare anche quelli in attacco vista la già nota assenza di Nestorovski che si prolunga ancora, con il macedone che dovrebbe tornare a disposizione fra la sfida con il Perugia e quella con il Brescia. L'unico attaccante a disposizione per la gara di lunedì contro il Foggia è dunque George Puscas. Il rumeno, non apparso al pieno della sua forma, dovrà reggere dunque il peso dell'attacco dall'inizio sempre che Stellone non opti per un modulo diverso con l'utilizzo di Trajovski e Falletti come terminali offensivi. Da tenere in considerazione c'é poi anch e il giovane della Primavera Kevin Cannavò.