I quattro consiglieri comunali del partito, ovvero Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno, hanno rilasciato una nota in cui rendono nota la propria preoccupazione per il futuro del club di viale del Fante, al quale viene data anche inevitabilmente una valenza sociale che esula da quella sportiva: "La Palermo Calcio è un patrimonio della Città, non si tratta solo di una questione sportiva - si legge nelle dichiarazioni dei consiglieri comunali - . La sopravvivenza e i buoni risultati della società di calcio hanno ricadute positive dal punto di vista economico, sociale, turistico e culturale.Siamo preoccupati dalle notizie sulla magmatica situazione patrimoniale, sui nuovi indecifrabili assetti societari, sul destino dei dipendenti e dei tanti lavoratori dell’indotto"., in particolare del primo cittadino Leoluca Orlando, a intervenire per far sì che venga fatta chiarezza e che questo annoso passaggio di prorpietà nelle mani di Sport Capital Group mantenga le premesse: "Chiediamo che sia fatta chiarezza su questa situazione e che l’Amministrazione comunale, il Sindaco, il Consiglio comunale e la città intera abbiano piena contezza della vicenda, anche perché la città è proprietaria dello stadio. La tifoseria palermitana e la città meritano una squadra ai massimi livelli supportata da una società in piena efficienza".