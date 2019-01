L'amministratore delegato del Palermo, dopo aver ricevuto alcuni ufficiali del Covisoc per la questione relativa alla visura di alcuni documenti relativi al passaggio di proprietà in favore della Sport Capital Group, si è intrattenuto con alcuni giornalisti all'interno dello stadio. E Facile ha chiarito la posizione del gruppo che ha aquisito il Palermo: "C’è un percorso che stiamo attuando. Sono comparsi articoli con notizie false, a queste rispondo con la realtà dei fatti. Per quanto riguarda la Lega noi abbiamo inviato quello che è richiesto, nei tempi previsti, ma siccome la struttura societaria non è proprio comunissima abbiamo chiesto chiarimenti su quali dovessero essere i soggetti per i quali dare le informazioni. Ci è ritornata una richiesta di integrazione di informazioni e adesso stiamo cercando di capire in dettaglio qual è l’integrazione".- che sia esso di A o di B - sia a rischio. Tra le altre cose, l'ad del Palermo sostiene che la figura di Corrado Coen sia apparsa solo all'inizio dell'affare, per poi ammonire i giornalisti che hanno diffuso dati a suo dire falsi: "La società aveva accumulato problematiche di vario tipo e noi ci siamo fatti carico di tutto questo. I problemi si affrontano e si risolvono, noi siamo interessati al progetto Palermo e alla comunità dei tifosi. I problemi non li abbiamo creati noi, sono stratificati da anni e non si risolvono in un giorno. Questa campagna stampa non aiuta, non vedo il perché di questa ostilità. Abbiamo dato disponibilità ad imprenditori locali che avevano in passato mostrato interesse, per non escluderli e in senso di coinvolgimento. Questo è stato il nostro approccio, in segno di rispetto. Se non c’è interesse sta agli altri, non abbiamo chiesto soldi né possiamo regalare azioni ma possiamo dire che le diamo al valore nominale"., aprendo al foggiano le porte: "Non ho contatti con lui, se vuole vada in borsa e acquisti delle azioni. Non ci sono corsie preferenziali per nessuno. E dobbiamo stare attenti a certe notizie che potrebbero turbare il mercato". Inoltre, l'amministratore delegato rosanero ha fatto sapere che l'ispezione del Covisoc era legata alla richiesta di alcuni documenti e si prolungherà in altre sedi, vista la richiesta di nuovi aggiornamenti. E su Richardson: "Ha chiarito il suo ruolo nel progetto, che non è sulla parte gestionale ma sportiva. Per il calciomercato qui partiamo da una situazione in cui ds e tecnico ritengono che la rosa vada confermata e non necessiti di rilevanti cambiamenti. Gennaio può offrire opportunità, però la posizione è quella che è stata dichiarata da Foschi. Questa è la nostra linea di base, se nasceranno opportunità si coglieranno".