e porta a casa il primo posto nel girone eliminatorio europeo della FINA World League, al termine di una bellissima partita giocata in una Piscina Comunale di Palermo colma di grande entusiasmo. La formazione guidata da Sandro Campagna era partita bene, salvo poi ritrovarsi a rincorrere e trovarsi addirittura sotto di tre reti nel corso del terzo periodo di gioco. Tuttavia, la grande risalita e il cuore immenso dell'Italia consente di risalire fino a pareggiare all'alba dell'ultimo periodo, dove capitan Figlioli e compagni tirano fuori gli attributi e il loro immenso talento per vincere la partita. Ora il Settebello affronterà la Russia ai quarti di finale della fase europea di World League, per poi dare la caccia alla Final Four che potrebbe dare anche un pass per le Olimpiadi.dopo 100 secondi, ma il suo omologo montenegrino Brguljan replica subito superando Del Lungo dalla distanza. Echenique non sfrutta un'altra situazione con l'uomo in più, lo stesso fa Durdic che colpisce il palo. Montenegro subito punito dall'altra parte: Radovic va nel pozzetto, stavolta Bodegas va a segno per il 2-1. Gojkovic sfodera subito il "palermitano" Saric e trova il pareggio con Petkovic su un'altra situazione di superiorità numerica. Volano colpi proibiti negli ultimi metri di vasca ospite, Durdic fa fallo da rigore e Figlioli trasforma per il 3-2 Settebello. Gli azzurri chiudono alla grande, Di Fulvio accarezza in rete l'assist di Echenique ed è 4-2 al primo intervallo., dall'altra parte la bomba di Figlioli incoccia con la traversa. Gara maschia e combattuta come da previsione, Draskovic sorprende Del Lungo con un tiro dalla distanza per il pareggio a metà quarto dopo un'altra situazione di superiorità non sfruttata dal Settebello. La rimonta del Montenegro viene completata da un'altra botta dalla distanza: stavolta è Popadic a beffare Del Lungo, con Campagna costretto a chiamare il minuto. Italia in difficoltà e con Nicosia tra i pali, ma capace di serrare le fila in difesa ed evitare il +2 montenegrino. Petkovic salva alla disperata sul tocco di Bodegas e consente ai suoi di andare all'intervallo lungo sul 5-4., mentre dall'altra parte Presciutti ferma Ivovic: rigore Montenegro, il 9 in canotta blu non sbaglia e mette il 4-6. Gli azzurri trovano sempre la strada sbarrata negli ultimi metri della vasca avversaria, Ivovic è una sentenza e firma il +3 per un Montenegro che mette le mani sulla partita. Figlioli rompe il sortilegio con un'altra azione con l'uomo in più, il gol sembra ridare vigore agli uomini di Campagna che ottiene un rigore per fallo di Radovic: Di Fulvio è glaciale, si va sul 6-7. La traversa e Nicosia negano il gol a Murisic, poi Durdic va fuori per somma di espulsioni e ancora Di Fulvio piega le mani a Lazovic: parità a Palermo proprio in coincidenza con la fine del terzo quarto.ma poi fa fallo su Bodegas: dai cinque metri Figlioli spara addosso a Lazovic. La fortuna sorride al Settebello quando Di Fulvio non trova Bodegas da boa e vede schizzare la palla alle spalle di Lazovic, ma Ivovic è devastante e con un'altra bordata firma il 9-8 ospite. Echenique si muove con la grazia di un ballerino e segna il nuovo pareggio, si lotta da una parte: traversa Radovic da una parte, palo Echenique dall'altra. Petkovic non sfrutta un'occasione d'oro con l'uomo in più, Presciutti lo punisce ed è sorpasso a due minuti e mezzo dalla fine. Spaic zittisce la Comunale dopo un palo di Ivovic e fa 10-10, Di Fulvio non è d'accordo e cala la cinquina. L'ultima palla ce l'ha Montenegro, che però non sfrutta l'uomo in più ed è tripudio a Palermo.- Del Lungo, Di Fulvio 5, Molina Rios, Figlioli 3, Fondelli, Velotto, Echenique 1, Presciutti 1, Bodegas 1, Aicardi, Di Somma, Nicosia. Allenatore Alessandro Campagna- Lazovic, Brguljan 1, Radovic, Petkovic 1, Cuckovic, Popadic 1, Saric, Durdic, Ivovic 5, Spaic 1, Draskovic 1, Murisic, Kandic. Allenatore Vladimir Gojkovic: Peris (CRO), Voevodin (RUS) e Hoepelman (OLA).- Parziali 4-2, 0-3, 3-2, 4-3. Superiorità Italia 4/10, Montenegro 3/10.