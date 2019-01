Sto andando a Milano sì, ma per provare a fare mercato e capire se ci sono delle possibilità da sfruttare ma non per altro”.

, almeno fino alla gara contro il Foggia di lunedì prossimo. A confermare il tecnico romano sulla panchina rosanero è il direttore dell'area tecnica Rino Foschi che al termine di un incontro con lo stesso allenatore avvenuto nella giornata di ieri ha voluto anche dichiarare che il tencico romano non si muove dalla Sicilia e che le voci di un suo imminente addio sono solo chiacchiere senza fondamento. "Stellone resta al 100% - ha ammesso Foschi a gds.it - non c’è nessun esonero in vista e sarebbe pura follia cacciare il nostro allenatore in un momento così complicato. Vorrei capire chi mette in giro queste voci. Lo ribadisco, Stellone resta l’allenatore del Palermo, non c’è alcuna possibilità che venga esonerato. E poi basta con tutte queste voci, vi prego basta, fateci lavorare".le nubi che si sono addensare intorno all'ambiente rosanero ma che non chiariscono se la fiducia del dirigente nei confronti dell'allenatore sia incondizionata o legata ai prossimi risultati. Dopo due sconfitte di fila infatti un ulteriore ko contro il Foggia, nel posticipo di lunedì 4 febbraio, potrebbe risultare fatale per Stellone che fino alla fine del girone d'andata era saldamente sulla panchina grazie ad una serie utile di ben 14 risultati utili consecutivi. Adesso in appena 180' l'ex tecnico di Frosinone e Bari ha rimesso in discussione dunque la sua posizione con due soli risultati negativi che possono vanificare il lavoro dei mesi precedenti.i passi della passata stagione, in cui i rosa dilapidarono il loro primato a favore di Empoli, Frosinone e Parma, ci sarà quindi non solo bisogno di ritrovare continuità nei risultati ma anche provare a puntellare qualcosa con il mercato che si chiuderà giovedì al.e ore 20. I rosa infatti, al netto dei recuperi dei vari infortunati, proveranno a ad approfittare di qualche occasione per allargare la rosa a disposizione dell'attuale tecnico. A confermarlo è lo stesso Foschi che ieri è volato a Milano per seguire da vicino le ultime ore di calciomercato: "